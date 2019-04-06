Мамаев регулярно играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

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Ранее сообщалось, что футбольный матч в «Бутырке» с участием Мамаева прошел 14 февраля. Мамаев отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов — три в первом тайме и четыре во втором.

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Игра завершилась со счетом 8:7 (5:1).

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит», — сказал Мельников.

«Мамаеву удается поиграть в футбол раз в несколько недель», — добавил он.

Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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