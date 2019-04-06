Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Кан
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
5.04
Саутгемптон1
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
5.04
Бордо2
Марсель0
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18Как менялся имидж Месси
10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Мамаев регулярно играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе «Бутырка», раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Ранее сообщалось, что футбольный матч в «Бутырке» с участием Мамаева прошел 14 февраля. Мамаев отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов — три в первом тайме и четыре во втором.

Читайте также
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой

Игра завершилась со счетом 8:7 (5:1).

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит», — сказал Мельников.

«Мамаеву удается поиграть в футбол раз в несколько недель», — добавил он.

Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Смотрите также: Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Ссылались даже на Путина': как продлили арест Мамаеву и Кокорину
Ученица Тутберидзе объяснила, почему отказалась выступать за Россию
Определились все участники Кубка Стэнли сезона-2018/19
Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи громят СКА
Лидер «Челси» близок к переходу в «Реал»
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Усэйн Болт провел тренировку с футболистами «Палмейраса»
«Даллас» проиграл «Чикаго» в НХЛ, Радулов отметился передачей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь