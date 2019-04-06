Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Кан
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
5.04
Саутгемптон1
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
5.04
Бордо2
Марсель0
Футбол. Зарубежный
5.04
Майнц5
Фрайбург0
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18Как менялся имидж Месси
10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой

Журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова прозвучали в эфире канала RTVI.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По мнению Доренко, расследование уголовных дел, фигурантами которых являются Кокорин и Мамаев, не может занимать полгода. Журналист выразил мнение, что футболистов «пытают тюрьмой». «Берутся на испуг все остальные футболисты, спортсмены и другие балбесы», — заявил Доренко. Он также сравнил арест игроков с содержанием в «средневековом зиндане».

Читайте также
«Ребят убили с точки зрения футбола»: Орлов — о решении суда по Кокорину и Мамаеву

3 апреля арест обоих футболистов продлили до сентября. Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля. Кроме них под стражей остаются брат Кокорина Кирилл и знакомый футболистов Александр Протасовицкий.

Кокорину и Мамаеву в очередной раз продлили арест: в октябре 2018-го суд отправил игроков в СИЗО до конца декабря, затем постановил оставить спортсменов в «Бутырке» до 8 февраля 2019-го. В последний раз арест был продлен до 8 апреля.

Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре они стали зачинщиками двух драк в центре столицы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Смотрите также: Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Медведева выучит два сложнейших прыжка
Определились все участники Кубка Стэнли сезона-2018/19
Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи громят СКА
Лидер «Челси» близок к переходу в «Реал»
Мамаев регулярно играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Усэйн Болт провел тренировку с футболистами «Палмейраса»
«Даллас» проиграл «Чикаго» в НХЛ, Радулов отметился передачей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь