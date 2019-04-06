4 кандидата для ЦСКА на замену Влашичу
Мы поискали похожих на Николу игроков во многих чемпионатах. Вариантов немного.
Мы поискали похожих на Николу игроков во многих чемпионатах. Вариантов немного.
К Николе Влашичу можно относиться по-разному:
«Эвертон» планирует либо возвращать Николу в Мерсисайд, либо продавать за большие деньги — ЦСКА вряд ли потянет
Для начала стоит определиться, по каким параметрам надо искать замену Николе. Самое главное умение Влашича, которое выделяет его на фоне многих полузащитников — умение протащить мяч на дриблинге. На английский это переводится как progressive runs. Важно понимать, что progressive runs центрального полузащитника, который тащит мяч по чужой половине и даже трети поля через насыщенные полуфланги или центр, совсем не равны progressive runs вингеров или крайних защитников, которые продвигают мяч по намного менее загруженным зонам. Показатель Progressive Runs/90 у Влашича — 3.08 (3.73 в РПЛ) по версии WyScout (лучший в России среди центральных полузащитников, если отсечь футболистов, сыгравших меньше 600 минут).
Другие сильные качества хорвата -неплохое чувство пространства, умение открыться в штрафной (3.9 касаний мяча в штрафной на 90 минут в РПЛ), удары со второго темпа и интенсивная, хоть и не самая качественная, работа в прессинге. Обострение через пас сложно назвать сильнейшей стороной Влашича, но в ЦСКА он второй по ожидаемым голевым передачам по данным Understat: его xA/90 равен 0.27, больше только у Облякова (0.33), ближайший преследователь — Чалов (0.20). По данным WyScout Влашич — вообще лидер ЦСКА по xA в РПЛ с 0.24 ожидаемыми передачами за матч.
Задача не из легких: набор Влашича действительно оказался очень редким. Мало кто в мире показывает такие же мощные цифры и по продвижению на дриблинге, и по обострению через передачи, и по касаниям в штрафной. Еще меньше таких людей в
Все данные далее — по версии WyScout.
Англичанин при первом знакомстве с его игрой вызывает смешанные ощущения. С одной стороны, Бишоп очень агрессивно атакует свободное пространство с мячом, а
Кажется, что с тренером, который умело развивает своих игроков, Бишоп может раскрыться. Гончаренко научит англичанина открываться так, чтобы не мешать партнерам — остальное (рывки в штрафую и чувство зон) у него уже развито на неплохом уровне. Виктор Михайлович также поможет Тедди лучше выбирать позицию в защите: серьезных ошибок при позиционной обороне у Бишопа я не заметил, но он зачастую действует в эпизодах довольно пассивно, а в последний момент выполняет классический английский подкат. Серьезнее всего тренеру ЦСКА придется работать над вовлеченностью Тедди в комбинационную игру на чужой трети: Бишоп чаще, чем Влашич, отдает передачи в финальную треть, но в штрафную отдает всего 1.7 передач за 90 минут (Никола — 3.73) и имеет 0.05 xA/90. Касаний в штрафной у англичанина в три раза меньше: 1.25 против 3.84.
Наверное, самый непохожий на Влашича игрок из всех предложенных вариантов. Молодой бразилец начинал играть за «Сан-Паулу» как вингер, потом стал «десяткой», а в аренду в «Портимоненсе», крепкого середняка высшего португальского дивизиона, приехал уже как центральный или опорный полузащитник. Важными свойствами Фернандеша являются его устойчивость к прессингу, видение поля и умение грамотно открыться в центре поля или в полуфланге.
Всего 1.37 progressive runs в этом сезоне — смешные цифры, но давайте не забывать, что Лукаш приехал из чемпионата Бразилии, который в плане обороны отдаленно напоминает двор, в Португалию, где команды играют очень плотно и зачастую встречают соперников вдесятером на своей половине поля. Более того, «Портимоненсе» владеет мячом еще реже, чем «Ипсвич» Бишопа: в среднем — 48.7% времени.
Фернандеш умеет входить в штрафную в нужные моменты, обладает хорошим ударом со второго темпа. Возможно, в качестве замены Влашичу подойдет игрок, который тоже умеет качественно обострять, пусть и немного
В обороне, кстати, у бразильца тоже все хорошо: он чаще Влашича возвращает владение (6.27 Recoveries/90 против 5.41 у Влашича) и чаще перехватывает мячи (4.33 Possession Adjusted Interceptions, то есть перехватов с пересчетом на владение; у Влашича — 3.64).
Родившийся в Дании выходец из Марокко по цифрам подобрался ближе всех к Влашичу из тех, кто подходил под задаваемые параметры (центральный полузащитник, продвигает мяч на дриблинге, моложе 26, его может купить ЦСКА). В этом сезоне Намли делал в среднем 3.63 progressive runs на 90 минут, 4.35 передач в штрафную, имеет 0.27 xA. Он даже чаще, чем Влашич, совершает перехваты, и с такой же частотой возвращает мяч на чужой половине поля. Юнес, как и Никола, в этом сезоне даже переквалифицировался из крайнего полузащитника в центрального.
Сомнения вызывают два факта. Первый — Намли намного реже, чем Влашич, получает мяч в штрафной: всего 1.4 касания на 90 минут. Юнес если и входит в штрафную, то на дриблинге — это у него получается отлично, но вот рывков в полуфланги под передачи или вторым темпом в штрафную не хватает. Намли имеет 0.09 xG/90, что тяжело сравнивать с 0.20 xG/90 Влашича. Второй факт — в Голландии практически у всех команд есть огромные разрывы между линиями при обороне, и продвигать мяч на дриблинге там легче, чем в России.
Смотрите также: «Виктория» оставила ЦСКА без
Самый известный игрок из списка, по совместительству еще и хорват. Еще год назад Майера называли балканским Месси, а слухи сватали его в «Сампдорию» за 8 миллионов евро (а еще в списках интересующихся были «Эвертон», «Реал» и даже «Манчестер Сити»). По итогу Ловро перешел из загребского «Локомотива» в «Динамо» всего за 2.6 миллиона евро. А затем выбыл из игры на полгода
В полном прошлом сезоне эти показатели были равны 2.76, 1.22, 3.28 и 0.24 соответственно — все равно лучше большинства рассмотренных игроков, но уже заметно слабее цифр Николы. Правда, оборонительные показатели Майера намного сильнее цифр Влашича: в этом сезоне у него 3.41 перехвата и 7.51 возвратов мяча (из которых 5.3 — на чужой половине) на 90, в прошлом — 2.83 и 6.1 (3) соответственно.
На самом деле Майер все равно достаточно далек от Влашича — примерно как Лукаш Фернандеш (а может и дальше). Зачастую Ловро набивает себе progressive runs, опускаясь в первую линию атаки, к своим защитникам, и протаскивая мяч практически без сопротивления. Касания Ловро в штрафной, по большей части, совершаются не в зоне завершения, а в зонах ассистов (по краям штрафной), отчего xG/90 в этом сезоне довольно мал (0.12). После просмотра видео становится понятно, что Майер определенно талантлив: у него шикарные диагонали и длинные забросы за спину, видение поля в целом, он умеет открываться на пространстве и нормально себя чувствует под давлением. Но все вышеперечисленное — не то, что в первую очередь требуется от прямой замены Влашичу.
Причем те четыре футболиста, которые выделены в тексте, оказались наиболее похожими на Влашича среди огромного количества полузащитников. Если вы до сих пор считаете Влашича переоцененным, то вы вряд ли правы: футболиста с таким набором качеств, который не играет в
Алек Кегелес