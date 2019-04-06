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14:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Незабываемые ощущения»: Мамаев отказался от камеры на двоих

Павел Мамаев отказался от комфортных условий двухместной камеры и попросил перевести его в 12-местную ради того, чтобы ему по-прежнему давали возможность играть в футбол. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что полузащитник находится «в отличной форме». Тем временем Александр Кокорин все еще воздерживается от матчей в СИЗО из-за больного колена и контракта с «Зенитом».

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Пока Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО в ожидании первого судебного заседания, на котором начнут разбирать их дело, появляются интересные подробности об их времяпрепровождении в «Бутырке».

Так, нашлось объяснение тому факту, что Мамаев содержится в камере на 12 подследственных, а Кокорин — в двухместной.

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Дело здесь вовсе не в «привилегированности» одного по сравнению с другим, а в том, что людей из общей камеры выводят на прогулку одновременно и они могут образовать две команды для игры в футбол. Для полузащитника «Краснодара» такая возможность оказалась привлекательнее размещения в более комфортных условиях.

Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда проводить матчи. Видно, что спорт для него много значит», — приводит слова правозащитника РИА «Новости».

Арестанты делятся на две команды по шесть человек в каждой (пять полевых, один — вратарь) и проводят встречу с укороченным временем, поскольку прогулка на свежем воздухе ограничена одним часом.

Скорее всего, подследственные играют два тайма по 20 минут плюс десять минут на перерыв, как это было во время первого матча в истории «Бутырки» с участием Мамаева, который широко освещали СМИ.

Напомним, встреча прошла 14 февраля — игрок «Краснодара» специально выбрал этот день, чтобы посвятить матч своей жене Алане, которая ждет его на воле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда футболист сыграл по тайму за обе команды, забив за одну четыре мяча, а за другую — три.

«Это были незабываемые ощущения. После этих месяцев заключения я рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его своей супруге. И спасибо Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) за поддержку», — сказал Мамаев после встречи.

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Также игрок назвал этот матч «глотком свежего воздуха», что совершенно неудивительно.

Дело в том, что в СИЗО арестанты почти все время проводят в камере за исключением прогулок, в отличие, например, от колонии, где они могут выполнять какую-то работу и даже получать образование. Недаром один день в следственном изоляторе приравнивается к двум в колонии.

Так что возможность играть в футбол в СИЗО, которая теперь появилась у Мамаева, нужно ценить. Правда, матчи получается проводить далеко не на каждой прогулке. Как сообщил правозащитник Мельников, футболист играет лишь раз в несколько недель.

Кокорин от игры в футбол в СИЗО отказался из-за действующего контракта с «Зенитом», по которому ему нельзя принимать участие во встречах «при несертифицированных условиях».

К тому же форварда мучает старая травма ноги, так что ему, наверное, и вправду лучше не играть с людьми, которые из-за отсутствия техники могут невзначай усугубить его повреждение.

Зато оба футболиста посещают спортзал. Там есть несколько тренажеров советской эпохи, в том числе и велотренажер, на котором Мамаев проезжает по 15−20 км, по словам его супруги. Также там можно позаниматься со штангой и поиграть в настольный теннис.

Однако самое частое количество посещений спортзала для игроков ограничено одним-двумя разами в неделю — и это уже можно считать за счастье, поскольку обычно заключенные ждут по несколько недель из-за огромной очереди.

Кроме того, у Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься в камерах с импровизированными гантелями из бутылок, а также на турниках во внутреннем дворе во время прогулок. Пока что больше этими возможностями явно пользуется полузащитник «Краснодара», который на предварительном слушании в Пресненском суде, состоявшемся 3 апреля, выглядел более подтянутым, чем Кокорин.

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Разницу в физической форме между Кокориным и Мамаевым заметили освещавшие заседание журналисты, а затем и представители спорта — например, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Кокорин прибавил в весе? Мамаева вчера показывали больше. Он в отличной форме. Что касается Саши, понятное дело, что ему тяжелее — у него почти отсутствует какая-либо физическая активность, — цитирует Колоскова RT. — С другой стороны, он был арестован с травмой, которая не мешала ему играть, причем делать это на самом высоком уровне. Почему сейчас ситуация вокруг колена так изменилась? Сложно сказать, надо знать все нюансы».

Напомним, до заключения в СИЗО Кокорин сыграл в пяти встречах в сезоне-2018/19. Выходит, что врачи признали его состояние удовлетворительным и дали добро на участие в матчах после длительного восстановления от травмы.

Однако теперь нападающий жалуется на то, что ему больно ходить, и уже давно просит допустить к нему врачей «Зенита», чего до сих пор не было сделано. Возможно, из-за отсутствия должного ухода ситуация с коленом ухудшилась.

Антон Борисов

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