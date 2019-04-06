«Незабываемые ощущения»: Мамаев отказался от камеры на двоих
Павел Мамаев отказался от комфортных условий двухместной камеры и попросил перевести его в 12-местную ради того, чтобы ему
Павел Мамаев отказался от комфортных условий двухместной камеры и попросил перевести его в 12-местную ради того, чтобы ему
Пока Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО в ожидании первого судебного заседания, на котором начнут разбирать их дело, появляются интересные подробности об их времяпрепровождении в «Бутырке».
Так, нашлось объяснение тому факту, что Мамаев содержится в камере на 12 подследственных, а Кокорин — в двухместной.
Дело здесь вовсе не в «привилегированности» одного по сравнению с другим, а в том, что людей из общей камеры выводят на прогулку одновременно и они могут образовать две команды для игры в футбол. Для полузащитника «Краснодара» такая возможность оказалась привлекательнее размещения в более комфортных условиях.
Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда проводить матчи. Видно, что спорт для него много значит», — приводит слова правозащитника РИА «Новости».
Скорее всего, подследственные играют два тайма по 20 минут плюс десять минут на перерыв, как это было во время первого матча в истории «Бутырки» с участием Мамаева, который широко освещали СМИ.
Напомним, встреча прошла 14 февраля — игрок «Краснодара» специально выбрал этот день, чтобы посвятить матч своей жене Алане, которая ждет его на воле.
Тогда футболист сыграл по тайму за обе команды, забив за одну четыре мяча, а за другую — три.
«Это были незабываемые ощущения. После этих месяцев заключения я рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его своей супруге. И спасибо Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) за поддержку», — сказал Мамаев после встречи.
Также игрок назвал этот матч «глотком свежего воздуха», что совершенно неудивительно.
Дело в том, что в СИЗО арестанты почти все время проводят в камере за исключением прогулок, в отличие, например, от колонии, где они могут выполнять
Так что возможность играть в футбол в СИЗО, которая теперь появилась у Мамаева, нужно ценить. Правда, матчи получается проводить далеко не на каждой прогулке. Как сообщил правозащитник Мельников, футболист играет лишь раз в несколько недель.
Кокорин от игры в футбол в СИЗО отказался
К тому же форварда мучает старая травма ноги, так что ему, наверное, и вправду лучше не играть с людьми, которые
Зато оба футболиста посещают спортзал. Там есть несколько тренажеров советской эпохи, в том числе и велотренажер, на котором Мамаев проезжает по 15−20 км, по словам его супруги. Также там можно позаниматься со штангой и поиграть в настольный теннис.
Кроме того, у Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься в камерах с импровизированными гантелями из бутылок, а также на турниках во внутреннем дворе во время прогулок. Пока что больше этими возможностями явно пользуется полузащитник «Краснодара», который на предварительном слушании в Пресненском суде, состоявшемся 3 апреля, выглядел более подтянутым, чем Кокорин.
Разницу в физической форме между Кокориным и Мамаевым заметили освещавшие заседание журналисты, а затем и представители спорта — например, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Кокорин прибавил в весе? Мамаева вчера показывали больше. Он в отличной форме. Что касается Саши, понятное дело, что ему тяжелее — у него почти отсутствует
Напомним, до заключения в СИЗО Кокорин сыграл в пяти встречах в сезоне-2018/19. Выходит, что врачи признали его состояние удовлетворительным и дали добро на участие в матчах после длительного восстановления от травмы.
Однако теперь нападающий жалуется на то, что ему больно ходить, и уже давно просит допустить к нему врачей «Зенита», чего до сих пор не было сделано. Возможно,
Антон Борисов
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