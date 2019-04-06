«Енисей» победил «Урал» в молодежном первенстве России

Встреча, состоявшаяся в субботу в городе Сысерть (Свердловская область), завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На мячи Александра Соболева (4-я минута) и Ярослава Матвиенко (49) у красноярской команды хозяева поля ответили точным ударом Ильи Некрасова (67).