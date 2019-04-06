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15:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» победил «Урал» в молодежном первенстве России

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» обыграли екатеринбургский «Урал» в выездном матче 22-го тура молодежного первенства России.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в городе Сысерть (Свердловская область), завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На мячи Александра Соболева (4-я минута) и Ярослава Матвиенко (49) у красноярской команды хозяева поля ответили точным ударом Ильи Некрасова (67).

В другом матче тура самарские «Крылья Советов» на выезде разгромили «Краснодар» — 4:0.

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