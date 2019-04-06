«Зенит» победил «Локомотив» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 22-го тура первенства России среди молодежных команд по футболу.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 22-го тура первенства России среди молодежных команд по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». У победителей отличились Максим Бачинский (42-я минута) и Максим Левин (82). В составе проигравших гол забил Николай Титков (22).
Матч основных составов «Локомотива» и «Зенита» состоится в воскресенье.