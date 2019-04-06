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16:11 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 6 апреля. Махачкалинский «Анжи» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Анжи» мяч забил Андрес Понсе (17-я минута), у столичного клуба голом отметился Тони Шунич (74).

До этого матча «Анжи» и «Динамо» проиграли три игры подряд в чемпионате России. В турнирной таблице махачкалинский клуб занимает 14-е место, набрав в 22 играх 19 очков и находясь в зоне стыковых матчей. Московский клуб идет на 12-й строчке, в активе команды 24 очка.

В следующем матче «Анжи» в гостях сыграет с петербургским «Зенитом» 14 апреля, «Динамо» в этот же день примет «Краснодар».

Анжи
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 226.04.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Анжи Арена, 2575 зрителей
Главные тренеры
Магомед АдиевДмитрий Хохлов
Голы
Андрес Понсе(Юрий Дюпин)16′
Тони Шуньич(Артур Юсупов)73′
Составы команд
22Юрий Дюпин
1Антон Шунин
3Игорь Удалый
25Алексей Козлов
28Павел Калошин
24Роман Евгеньев
30Евгений Гапон
44Тони Шуньич
18Апти Ахъядов
90+2′
8Кирилл Панченко
13Роланд Гиголаев
48Евгений Луценко
5Владислав Кулик
5Абдул Азиз Тетте
10′90+4′
29Гаэль Белла Ондуа
6Артур Юсупов
10Адлан Кацаев
90+6′66′
2Григорий Морозов
35′54′
6Иван Маркелов
34Константин Рауш
9Андрес Понсе
87′
9Мигел Кардозу
63′
19Павел Долгов
78Данил Липовой
17Иван Иванченко
57′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
46′
99Камиль Закиров
20Вячеслав Грулев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты9
6Удары (всего)17
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины1
2Угловые10
7Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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