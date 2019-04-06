«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 6 апреля. Махачкалинский «Анжи» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 6 апреля. Махачкалинский «Анжи» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
В составе «Анжи» мяч забил Андрес Понсе (17-я минута), у столичного клуба голом отметился Тони Шунич (74).
До этого матча «Анжи» и «Динамо» проиграли три игры подряд в чемпионате России. В турнирной таблице махачкалинский клуб занимает 14-е место, набрав в 22 играх 19 очков и находясь в зоне стыковых матчей. Московский клуб идет на 12-й строчке, в активе команды 24 очка.
В следующем матче «Анжи» в гостях сыграет с петербургским «Зенитом» 14 апреля, «Динамо» в этот же день примет «Краснодар».
|Магомед Адиев
|Дмитрий Хохлов
|Андрес Понсе(Юрий Дюпин)
|16′
|Тони Шуньич(Артур Юсупов)
|73′
|22
|Юрий Дюпин
|1
|Антон Шунин
|3
|Игорь Удалый
|25
|Алексей Козлов
|28
|Павел Калошин
|24
|Роман Евгеньев
|30
|Евгений Гапон
|44
|Тони Шуньич
|18
|Апти Ахъядов
90+2′
|8
|Кирилл Панченко
|13
|Роланд Гиголаев
|48
|Евгений Луценко
|5
|Владислав Кулик
|5
|Абдул Азиз Тетте
10′90+4′
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|6
|Артур Юсупов
|10
|Адлан Кацаев
90+6′66′
|2
|Григорий Морозов
35′54′
|6
|Иван Маркелов
|34
|Константин Рауш
|9
|Андрес Понсе
87′
|9
|Мигел Кардозу
63′
|19
|Павел Долгов
|78
|Данил Липовой
|17
|Иван Иванченко
57′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
46′
|99
|Камиль Закиров
|20
|Вячеслав Грулев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|9
|6
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Глот(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)