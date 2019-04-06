«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

До этого матча «Анжи» и «Динамо» проиграли три игры подряд в чемпионате России. В турнирной таблице махачкалинский клуб занимает 14-е место, набрав в 22 играх 19 очков и находясь в зоне стыковых матчей. Московский клуб идет на 12-й строчке, в активе команды 24 очка.