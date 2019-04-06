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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — ЦСКА: стали известны составы команд

Тренерские штабы «Спартака» и ЦСКА определились с составами на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Максименко, Ещенко, Комбаров, Гапонов, Ташаев, Гулиев, Ломовицкий, Фернандо, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, Тикнизян.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.

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