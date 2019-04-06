«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»
ТАСС, 6 апреля. «Краснодар» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 6 апреля. «Краснодар» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
В компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал шведский полузащитник Виктор Классон. На 71-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Петров получил красную карточку.
«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд, в турнирной таблице самарский клуб идет на 11-м месте, набрав 24 очка. «Краснодар» занимает второе место, в активе клуба 41 очко.
В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Динамо» 14 апреля, самарский клуб 12 апреля примет «Рубин».
|Мурад Мусаев
|Миодраг Божович
|Виктор Классон
|90+2′
|39
|Матвей Сафонов
|1
|Сергей Рыжиков
|98
|Сергей Петров
62′71′
|2
|Владимир Полуяхтов
63′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|39
|Виталий Денисов
|4
|Александр Мартынович
52′
|5
|Мирал Самарджич
30′
|5
|Урош Спаич
|90
|Тарас Бурлак
90+2′
|8
|Юрий Газинский
|19
|Александр Самедов
|77
|Шарль Каборе
|70
|Антон Зиньковский
|7
|Вандерсон Масиэл
|10
|Джано Ананидзе
|16
|Виктор Классон
|40
|Артем Тимофеев
5′
|33
|Маурисио Перейра
72′
|99
|Максим Канунников
87′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|11
|Рамиль Шейдаев
|85
|Иван Игнатьев
67′
|13
|Мохаммед Рабиу
58′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|28
|Паул Антон
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)