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19:17 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»

ТАСС, 6 апреля. «Краснодар» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал шведский полузащитник Виктор Классон. На 71-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Петров получил красную карточку.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд, в турнирной таблице самарский клуб идет на 11-м месте, набрав 24 очка. «Краснодар» занимает второе место, в активе клуба 41 очко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Динамо» 14 апреля, самарский клуб 12 апреля примет «Рубин».

Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 226.04.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 22885 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевМиодраг Божович
Голы
Виктор Классон90+2′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Сергей Рыжиков
98Сергей Петров
62′71′
2Владимир Полуяхтов
63′
11Дмитрий Скопинцев
39Виталий Денисов
4Александр Мартынович
52′
5Мирал Самарджич
30′
5Урош Спаич
90Тарас Бурлак
90+2′
8Юрий Газинский
19Александр Самедов
77Шарль Каборе
70Антон Зиньковский
7Вандерсон Масиэл
10Джано Ананидзе
16Виктор Классон
40Артем Тимофеев
5′
33Маурисио Перейра
72′
99Максим Канунников
87′
89Дмитрий Стоцкий
11Рамиль Шейдаев
85Иван Игнатьев
67′
13Мохаммед Рабиу
58′
93Магомед-Шапи Сулейманов
28Паул Антон
Статистика
2Желтые карточки4
1Красные карточки0
5Голевые моменты2
8Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
9Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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