«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

В компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал шведский полузащитник Виктор Классон. На 71-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Петров получил красную карточку.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд, в турнирной таблице самарский клуб идет на 11-м месте, набрав 24 очка. «Краснодар» занимает второе место, в активе клуба 41 очко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jJt49FB5iuU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.