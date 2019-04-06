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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Спартака» избили своего из-за Глушакова. Фанат упал без сознания

Красно-белые атаковали соседа на секторе.

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Источник: Спорт-Экспресс

На трибуне Б «Открытие Арены», где располагаются активные болельщики «Спартака», во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА возникла потасовка.

Причина — один из спартаковских фанатов (на вид — около 30 лет) растянул шарф с оскорблениями в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова. С ним он стоял на протяжении всего первого тайма.

Источник: Спорт-Экспресс

Это не понравилось другим болельщикам. Где-то до 40-й минуты ему никто не предъявлял претензий, но затем к нему подошли два фаната, один из которых в грубой форме попросил шарф убрать. Болельщик, недовольный появлением Глушакова на поле, ответил ему так же грубо, после чего завязалась потасовка три на три. Дерущихся разняли.

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Потом около 5 минут они переругивались, а в перерыве — снова подрались. Болельщик с шарфом атаковал противников, но был избит сам — ему противостояли около десятка человек. Фаната сильно избили — он упал без сознания (причем несколько ударов ему нанесла девушка), а его другу разбили нос. В результате побитого болельщика, через несколько минут пришедшего в сознание, унесли с сектора на носилках.

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