Болельщики «Спартака» избили своего из-за Глушакова. Фанат упал без сознания

Источник: Спорт-Экспресс

На трибуне Б «Открытие Арены», где располагаются активные болельщики «Спартака», во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА возникла потасовка.

Причина — один из спартаковских фанатов (на вид — около 30 лет) растянул шарф с оскорблениями в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова. С ним он стоял на протяжении всего первого тайма.

Источник: Спорт-Экспресс

Это не понравилось другим болельщикам. Где-то до 40-й минуты ему никто не предъявлял претензий, но затем к нему подошли два фаната, один из которых в грубой форме попросил шарф убрать. Болельщик, недовольный появлением Глушакова на поле, ответил ему так же грубо, после чего завязалась потасовка три на три. Дерущихся разняли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/su0yyXuxWu8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.