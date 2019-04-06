Болельщики «Спартака» избили своего из-за Глушакова. Фанат упал без сознания

На трибуне Б «Открытие Арены», где располагаются активные болельщики «Спартака», во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА возникла потасовка.
Причина — один из спартаковских фанатов (на вид — около 30 лет) растянул шарф с оскорблениями в адрес капитана
Это не понравилось другим болельщикам.
Потом около 5 минут они переругивались, а в перерыве — снова подрались. Болельщик с шарфом атаковал противников, но был избит сам — ему противостояли около десятка человек. Фаната сильно избили — он упал без сознания (причем несколько ударов ему нанесла девушка), а его другу разбили нос. В результате побитого болельщика, через несколько минут пришедшего в сознание, унесли с сектора на носилках.