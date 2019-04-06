ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

В составе победителей дублем отметился Арнор Сигурдссон (46-я и 55-я минута).
На 68-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов был заменен на Александра Максименко. Защитник Георгий Джикия на 73-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем чемпионате, 25-летний футболист автоматически пропустит следующий матч. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.
Это поражение стало первым для красно-белых под руководством Олега Кононова в матчах национального первенства, до этого «Спартак» победил в пяти матчах и два раза сыграл вничью. Предыдущее поражение в текущем чемпионате России красно-белые потерпели еще при Рауле Рианчо, когда 11 ноября уступили в гостях «Уфе» (0:2). ЦСКА в последних четырех матчах в чемпионате России одержал три победы и один раз сыграл вничью.
В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав в 22 матчах 40 очков, «Спартак» идет на пятой строчке, в активе столичного клуба 36 очков. В следующем туре «Спартак» 14 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА днем ранее примет на своем стадионе «Оренбург».