ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

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В составе победителей дублем отметился Арнор Сигурдссон (46-я и 55-я минута).

На 68-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов был заменен на Александра Максименко. Защитник Георгий Джикия на 73-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем чемпионате, 25-летний футболист автоматически пропустит следующий матч. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

Это поражение стало первым для красно-белых под руководством Олега Кононова в матчах национального первенства, до этого «Спартак» победил в пяти матчах и два раза сыграл вничью. Предыдущее поражение в текущем чемпионате России красно-белые потерпели еще при Рауле Рианчо, когда 11 ноября уступили в гостях «Уфе» (0:2). ЦСКА в последних четырех матчах в чемпионате России одержал три победы и один раз сыграл вничью.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4oUitnIA7_I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.