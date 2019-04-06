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13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Селихов поплыл — «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби

Место в Лиге чемпионов всё дальше от Кононова.

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Кононов поставил на смелость

«Дерби. Будет битва. Битва, битва, битва!» — только и произнёс Леонид Федун в ответ на вопрос об ожиданиях, заходя на стадион. Лаконичными были и спартаковские болельщики, развернувшие масштабный перфоманс перед стартовым свистком: «WinorDie!». Победа или смерть. Все понимали, что для обеих команд нынешнее дерби становилось последним шансом вклиниться в чемпионскую гонку. И устраивал что «Спартак», что ЦСКА лишь один результат — победный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Было очень интересно, какую тактику изберёт на эту самую битву каждый из соперников. Казалось, что у Кононова есть повод состорожничать и выставить более оборонительную вариацию стартового состава, но он продолжил гнуть свою линию. «Спартак» вышел на поле со схемой 4−4−2 и суператакующим подбором игроков. В центре поля расположились Глушаков и Зобнин, а Гулиев остался в запасе. Ханни занял позицию левого полузащитника, Мельгарехо — правого, а на острие работала привычная уже пара Зе Луиш — Луис Адриано. Главной и самой долгожданной кадровой новостью стало возвращение Жиго, сыгравшего впервые с сентября.

Стартовый состав ЦСКА оказался максимально предсказуемым: схема 3−5−2, мобильное трио Ахметов-Обляков-Влашич в средней линии и пара лёгких и техничных форвардов Сигурдссон-Чалов.

Первый тайм: преимущество красно-белых

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План Кононова смотрелся очень рискованным, всё-таки ЦСКА до сих пор оставлял более цельное впечатление в позиционном футболе. Однако, как ни странно, в первом тайме «Спартак» выглядел лучше. Красно-белые не стали претендовать на полное доминирование и отказались от короткого розыгрыша через центральную зону. Главной идеей стала максимально быстрая доставка мяча к атакующей четвёрке. Это достигалось либо длинными выносами в сторону Зе Луиша, либо резкими атаками через фланги за счёт скорости Айртона, Ханни и Мельгарехо.

«Спартак» обязан был уходить на перерыв, ведя в счёте, но показал совершенно чудовищную реализацию.
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На 6-й минуте после атаки по левому флангу и прострела Луиса Адриано в штрафной перед воротами оказался Ханни — удар с носка у алжирца вышел слабым и пришёлся не в свободный дальний угол, а в Акинфеева. На 22-й ещё более явную возможность получил Зе Луиш. Ханни, получив пас-закидушечку от Мельгарехо, обыграл Акинфеева, продвинулся к лицевой и прострелил на африканского нападающего. А тот удивительным образом махнул мимо мяча, хотя ворота были полностью свободными.

Наконец, на 34-й минуте, сыграв в высоком отборе, Глушаков вывел один на один Мельгарехо. Парагваец тоже спижонил, попытавшись перекинуть Акинфеева черпачком. Игорь успел выставить руку, снизил скорость полёта мяча, и тот попросту не докатился до пустых ворот. Набежавшие защитники выбили мяч куда подальше, а Кононову оставалось хвататься за голову: хотя бы один шанс из трёх классная команда обязана реализовывать.

В дерби вообще не бывает слишком много моментов, но «Спартак» подошёл к реализации слишком расхлябанно. И судьба его за это наказала.

Второй тайм: Бенефис Сигурдссона

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Не сказать, что ЦСКА до перерыва смотрелся совсем слабо, однако «армейцы» зачастую не успевали за скоростями группы атаки «Спартака», допускали разрывы в центральной зоне, а сами впереди почти ничего не создали. Главная острота от них шла исключительно после стандартов.

Во втором тайме пошли моменты и с игры. И ЦСКА их, в отличие от красно-белых, использовал. Хотя, справедливости ради, номинальные хозяева сделали всё возможное, чтобы им в этом помочь. Первый гол ЦСКА состоялся сразу же после выхода из раздевалки. Секундная стрелка не успела сделать полный оборот, а простейший вынос Акинфеева со своей половины привёл к натуральной панике: Селихов зачем-то выскочил на перехват, хотя Жиго полностью контролировал ситуацию. Защитнику пришлось скидывать мяч головой в сторону своих ворот, тот ударился о штангу. А потом набежавшие футболисты ЦСКА принялись его добивать. Первый удар чудом перевёл в перекладину Джикия. Второй, в исполнении Сигурдссона, стал уже результативным. Спартаковцы остались лежать на газоне, держась за головы и не понимая, как они умудрились сами себе привезти столь глупый гол.

И тут стало предельно ясно, что в игре «Спартака» было больше эмоций и желания, чем внятной структуры и качества. Получив чувствительный удар, красно-белые поплыли и почти сразу же пропустили во второй раз.

Марио Фернандес прорвался по правому полуфлангу, прострелил на свободного Сигурдссона, а исландец оформил дубль. Ему помог рикошет от ноги Жиго и очередные неуверенные действия Селихова, не успевшего среагировать и переложить вес тела на другую ногу.

Кононов близок к провалу последней задачи

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Кононов отреагировал двойной заменой, убрав Мельгарехо и Глушакова и выпустив вместо них Мелкадзе и Гулиева. Позже он отправил отдыхать и Селихова. Вратарь получил травму, а вместе с ней наверняка заработал краткосрочный нервный срыв.

А игра уже окончательно перешла под контроль ЦСКА. «Спартак» по инерции продолжил атаковать и даже вывел один раз на ворота под углом Зе Луиша, однако было понятно, что счёт 2:0 «армейцы», поймавшие уверенность и кураж, уже не отдадут. А такие провалы, как в прошлом туре с «Уфой», случаются с красно-синими максимум раз за сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА возвращает себе уже было утерянные шансы в чемпионской гонке. Тогда как Кононов, проигравший с командой впервые во внутреннем первенстве, теперь близок к провалу последней задачи. В Лигу чемпионов попасть теперь будет очень непросто.

Михаил Гончаров

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 226.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44486 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)46′
Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)55′
Составы команд
92Николай Рассказов
35Игорь Акинфеев
6Айртон
2Мариу Фернандес
2Самюэль Жиго
42Георгий Щенников
14Георгий Джикия
73′
14Кирилл Набабкин
94Софьян Ханни
50Родригу Бекао
49′
47Роман Зобнин
78Игорь Дивеев
9Мендеш Андраде Зе Луиш
8Никола Влашич
12де Соуза Луиз Адриану
98Иван Обляков
57Александр Селихов
68′
17Арнор Сигурдссон
90′
98Александр Максименко
15Дмитрий Ефремов
25Лоренсо Мельгарехо
62′
9Федор Чалов
90′
37Георгий Мелкадзе
29Яка Бийол
8Денис Глушаков
62′
77Ильзат Ахметов
52′78′
7Аяз Гулиев
63′
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
12Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины2
2Угловые4
16Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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