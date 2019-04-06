Селихов поплыл — «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби
Место в Лиге чемпионов всё дальше от Кононова.
Место в Лиге чемпионов всё дальше от Кононова.
«Дерби. Будет битва. Битва, битва, битва!» — только и произнёс Леонид Федун в ответ на вопрос об ожиданиях, заходя на стадион. Лаконичными были и спартаковские болельщики, развернувшие масштабный перфоманс перед стартовым свистком: «WinorDie!». Победа или смерть. Все понимали, что для обеих команд нынешнее дерби становилось последним шансом вклиниться в чемпионскую гонку. И устраивал что «Спартак», что ЦСКА лишь один результат — победный.
Было очень интересно, какую тактику изберёт на эту самую битву каждый из соперников. Казалось, что у Кононова есть повод состорожничать и выставить более оборонительную вариацию стартового состава, но он продолжил гнуть свою линию. «Спартак» вышел на поле со схемой 4−4−2 и суператакующим подбором игроков. В центре поля расположились Глушаков и Зобнин, а Гулиев остался в запасе. Ханни занял позицию левого полузащитника, Мельгарехо — правого, а на острие работала привычная уже пара Зе Луиш — Луис Адриано. Главной и самой долгожданной кадровой новостью стало возвращение Жиго, сыгравшего впервые с сентября.
Стартовый состав ЦСКА оказался максимально предсказуемым: схема 3−5−2, мобильное трио
План Кононова смотрелся очень рискованным,
На 6-й минуте после атаки по левому флангу и прострела Луиса Адриано в штрафной перед воротами оказался Ханни — удар с носка у алжирца вышел слабым и пришёлся не в свободный дальний угол, а в Акинфеева. На 22-й ещё более явную возможность получил Зе Луиш. Ханни, получив
Наконец, на 34-й минуте, сыграв в высоком отборе, Глушаков вывел один на один Мельгарехо. Парагваец тоже спижонил, попытавшись перекинуть Акинфеева черпачком. Игорь успел выставить руку, снизил скорость полёта мяча, и тот попросту не докатился до пустых ворот. Набежавшие защитники выбили мяч куда подальше, а Кононову оставалось хвататься за голову: хотя бы один шанс из трёх классная команда обязана реализовывать.
В дерби вообще не бывает слишком много моментов, но «Спартак» подошёл к реализации слишком расхлябанно. И судьба его за это наказала.
Не сказать, что ЦСКА до перерыва смотрелся совсем слабо, однако «армейцы» зачастую не успевали за скоростями группы атаки «Спартака», допускали разрывы в центральной зоне, а сами впереди почти ничего не создали. Главная острота от них шла исключительно после стандартов.
Во втором тайме пошли моменты и с игры. И ЦСКА их, в отличие от
Марио Фернандес прорвался по правому полуфлангу, прострелил на свободного Сигурдссона, а исландец оформил дубль. Ему помог рикошет от ноги Жиго и очередные неуверенные действия Селихова, не успевшего среагировать и переложить вес тела на другую ногу.
Кононов отреагировал двойной заменой, убрав Мельгарехо и Глушакова и выпустив вместо них Мелкадзе и Гулиева. Позже он отправил отдыхать и Селихова. Вратарь получил травму, а вместе с ней наверняка заработал краткосрочный нервный срыв.
А игра уже окончательно перешла под контроль ЦСКА. «Спартак» по инерции продолжил атаковать и даже вывел один раз на ворота под углом Зе Луиша, однако было понятно, что счёт 2:0 «армейцы», поймавшие уверенность и кураж, уже не отдадут. А такие провалы, как в прошлом туре с «Уфой», случаются с
ЦСКА возвращает себе уже было утерянные шансы в чемпионской гонке. Тогда как Кононов, проигравший с командой впервые во внутреннем первенстве, теперь близок к провалу последней задачи. В Лигу чемпионов попасть теперь будет очень непросто.
Михаил Гончаров
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)
|46′
|Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)
|55′
|92
|Николай Рассказов
|35
|Игорь Акинфеев
|6
|Айртон
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Самюэль Жиго
|42
|Георгий Щенников
|14
|Георгий Джикия
73′
|14
|Кирилл Набабкин
|94
|Софьян Ханни
|50
|Родригу Бекао
49′
|47
|Роман Зобнин
|78
|Игорь Дивеев
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|8
|Никола Влашич
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|98
|Иван Обляков
|57
|Александр Селихов
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
90′
|98
|Александр Максименко
|15
|Дмитрий Ефремов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
62′
|9
|Федор Чалов
90′
|37
|Георгий Мелкадзе
|29
|Яка Бийол
|8
|Денис Глушаков
62′
|77
|Ильзат Ахметов
52′78′
|7
|Аяз Гулиев
63′
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)