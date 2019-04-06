Газзаев объяснил, за счет чего ЦСКА переиграл «Спартак» в дерби
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу армейского клуба над «Спартаком» в матче чемпионата России.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу армейского клуба над «Спартаком» в матче чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся на стадионе «красно-белых» в Тушино, завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Дубль в составе победителей оформил Арнор Сигурдссон, отличившись на 46-й и 55-й минутах.
«ЦСКА заслуженно победил. “Спартак” хорошо играл в первом тайме, а ЦСКА с точностью до наоборот сделал это во втором. Единственный опасный момент
ЦСКА набрал 40 очков и вышел на третье место в чемпионате России. «Спартак», прервавший беспроигрышную серию в
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)
|46′
|Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)
|55′
|92
|Николай Рассказов
|35
|Игорь Акинфеев
|6
|Айртон
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Самюэль Жиго
|42
|Георгий Щенников
|14
|Георгий Джикия
73′
|14
|Кирилл Набабкин
|94
|Софьян Ханни
|50
|Родригу Бекао
49′
|47
|Роман Зобнин
|78
|Игорь Дивеев
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|8
|Никола Влашич
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|98
|Иван Обляков
|57
|Александр Селихов
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
90′
|98
|Александр Максименко
|15
|Дмитрий Ефремов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
62′
|9
|Федор Чалов
90′
|37
|Георгий Мелкадзе
|29
|Яка Бийол
|8
|Денис Глушаков
62′
|77
|Ильзат Ахметов
52′78′
|7
|Аяз Гулиев
63′
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)