Газзаев объяснил, за счет чего ЦСКА переиграл «Спартак» в дерби

«ЦСКА заслуженно победил. “Спартак” хорошо играл в первом тайме, а ЦСКА с точностью до наоборот сделал это во втором. Единственный опасный момент красно-белых был у нападающего Зе Луиша, но он его не реализовал, — сказал Газзаев в эфире “Матч ПРЕМЬЕР”. — Центр “красно-синих” стал играть лучше, что положительно повлияло на игру. ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов, с чем я его поздравляю. Надеюсь, армейцы решат поставленную задачу».