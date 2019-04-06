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13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
21:39 (мск), источник: Р-Спорт

Газзаев объяснил, за счет чего ЦСКА переиграл «Спартак» в дерби

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу армейского клуба над «Спартаком» в матче чемпионата России.

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Встреча, состоявшаяся на стадионе «красно-белых» в Тушино, завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Дубль в составе победителей оформил Арнор Сигурдссон, отличившись на 46-й и 55-й минутах.

«ЦСКА заслуженно победил. “Спартак” хорошо играл в первом тайме, а ЦСКА с точностью до наоборот сделал это во втором. Единственный опасный момент красно-белых был у нападающего Зе Луиша, но он его не реализовал, — сказал Газзаев в эфире “Матч ПРЕМЬЕР”. — Центр “красно-синих” стал играть лучше, что положительно повлияло на игру. ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов, с чем я его поздравляю. Надеюсь, армейцы решат поставленную задачу».

ЦСКА набрал 40 очков и вышел на третье место в чемпионате России. «Спартак», прервавший беспроигрышную серию в премьер-лиге из семи матчей (пять побед и две ничьи), с 36 очками располагается на пятой позиции.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 226.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44486 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)46′
Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)55′
Составы команд
92Николай Рассказов
35Игорь Акинфеев
6Айртон
2Мариу Фернандес
2Самюэль Жиго
42Георгий Щенников
14Георгий Джикия
73′
14Кирилл Набабкин
94Софьян Ханни
50Родригу Бекао
49′
47Роман Зобнин
78Игорь Дивеев
9Мендеш Андраде Зе Луиш
8Никола Влашич
12де Соуза Луиз Адриану
98Иван Обляков
57Александр Селихов
68′
17Арнор Сигурдссон
90′
98Александр Максименко
15Дмитрий Ефремов
25Лоренсо Мельгарехо
62′
9Федор Чалов
90′
37Георгий Мелкадзе
29Яка Бийол
8Денис Глушаков
62′
77Ильзат Ахметов
52′78′
7Аяз Гулиев
63′
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
12Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины2
2Угловые4
16Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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