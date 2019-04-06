«Не думаю, что меня могли удалить». Гончаренко — о матче со «Спартаком»

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Он также добавил, что вел эмоциональный диалог с одним из арбитров.

— Не только начало было агрессивным. Мы знали, что «Спартак» хорошо начинает, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер». — Важно было после первого тайма поправить ситуацию. Рад за молодых ребят, что мы смогли выровнять игру и победить.

Записки? Всегда есть, что сказать футболистам. Советы игрокам? Больше всего не нравится, когда действуют не так, как на установке. Приходится сильно кричать.