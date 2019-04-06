«Не думаю, что меня могли удалить». Гончаренко — о матче со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» в матче 22-го тура
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» в матче 22-го тура
Он также добавил, что вел эмоциональный диалог с одним из арбитров.
— Не только начало было агрессивным. Мы знали, что «Спартак» хорошо начинает, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер». — Важно было после первого тайма поправить ситуацию. Рад за молодых ребят, что мы смогли выровнять игру и победить.
Записки? Всегда есть, что сказать футболистам. Советы игрокам? Больше всего не нравится, когда действуют не так, как на установке. Приходится сильно кричать.
Акинфеев? Нет, он не просил замену. Он подсказывал защитникам. Арбитр? Была эмоциональная игра, разговор,
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)
|46′
|Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)
|55′
|92
|Николай Рассказов
|35
|Игорь Акинфеев
|6
|Айртон
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Самюэль Жиго
|42
|Георгий Щенников
|14
|Георгий Джикия
73′
|14
|Кирилл Набабкин
|94
|Софьян Ханни
|50
|Родригу Бекао
49′
|47
|Роман Зобнин
|78
|Игорь Дивеев
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|8
|Никола Влашич
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|98
|Иван Обляков
|57
|Александр Селихов
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
90′
|98
|Александр Максименко
|15
|Дмитрий Ефремов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
62′
|9
|Федор Чалов
90′
|37
|Георгий Мелкадзе
|29
|Яка Бийол
|8
|Денис Глушаков
62′
|77
|Ильзат Ахметов
52′78′
|7
|Аяз Гулиев
63′
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)