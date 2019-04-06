Кононов: При счете 0:2 в игре с ЦСКА не хватило морально-волевых качеств

«Хороший первый тайм с нашим преимуществом, моменты мы не реализовали. Во второй тайм плохо вошли в первые секунды, получили два гола. ЦСКА откатился назад и играл на контратаках. Когда команда пропускает один гол, второй, есть психологическая нервозность. При счете 0:2 не хватило морально-волевых качеств двигаться к победе, при любом счете нужно бороться за победу, а нам этого не хватало. Был момент — если бы Зе Луиш забил гол, дальше могло сложиться по-другому», — сказал Кононов журналистам.