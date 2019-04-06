Рейнгольд: «Спартак» обманул 50 тыс. зрителей. Не хотите играть — идите на завод

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«Очень обидное поражение, которое оставило очень много вопросов к Кононову и команде. Такого бардака в командной игре от «Спартака» я не видел давно, да и не ожидал. Я хочу поздравить ЦСКА с заслуженной победой, но жалею, что забили мало. Надо было ещё парочку мячей положить для полного счастья. То, что я увидел на футбольном поле — пародия на великую игру.

«Спартак» простил ЦСКА вместо того, чтобы вести в два мяча. Вместо тех двух мячей они получают два мяча в свои ворота. Что касается Селихова, то ли парень зазнался, то ли не умеет играть в воротах. Не предугадал отскок мяча, чуть не убил своего защитника. Есть такое правило: борются двое, третий не лезет.