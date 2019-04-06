Селихов в матче с ЦСКА сломал палец
Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) получил перелом пальца на руке.
Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) получил перелом пальца на руке.
24-летний голкипер был заменен на 68-й минуте встречи на Александра Максименко.
Главный тренер
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)
|46′
|Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)
|55′
|92
|Николай Рассказов
|35
|Игорь Акинфеев
|6
|Айртон
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Самюэль Жиго
|42
|Георгий Щенников
|14
|Георгий Джикия
73′
|14
|Кирилл Набабкин
|94
|Софьян Ханни
|50
|Родригу Бекао
49′
|47
|Роман Зобнин
|78
|Игорь Дивеев
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|8
|Никола Влашич
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|98
|Иван Обляков
|57
|Александр Селихов
68′
|17
|Арнор Сигурдссон
90′
|98
|Александр Максименко
|15
|Дмитрий Ефремов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
62′
|9
|Федор Чалов
90′
|37
|Георгий Мелкадзе
|29
|Яка Бийол
|8
|Денис Глушаков
62′
|77
|Ильзат Ахметов
52′78′
|7
|Аяз Гулиев
63′
|25
|Кристиян Бистрович
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)