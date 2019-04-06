InStat: Глушаков — худший игрок московского дерби

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Индекс 31-летнего футболиста — 229 (у лучшего игрока встречи Мариу Фернандеса — 420).

Глушаков провел на поле 63 минуты. За это время он нанес один удар по воротам (в створ не попал), сделал 34 передачи (23 из них были точными — 68%) и выиграл 4 из 9 единоборств (44%).

В составе ЦСКА худшим игроком по индексу InStat стал Иван Обляков (235).