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22:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

InStat: Глушаков — худший игрок московского дерби

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков — худший игрок матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) по индексу компании InStat.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Индекс 31-летнего футболиста — 229 (у лучшего игрока встречи Мариу Фернандеса — 420).

Глушаков провел на поле 63 минуты. За это время он нанес один удар по воротам (в створ не попал), сделал 34 передачи (23 из них были точными — 68%) и выиграл 4 из 9 единоборств (44%).

В составе ЦСКА худшим игроком по индексу InStat стал Иван Обляков (235).

Индекс InStat — автоматический алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды, значимость его действий, класс соперника, а также уровень чемпионата, в котором они выступают. Рейтинг создается автоматически — каждый параметр имеет коэффициент, который изменяется в зависимости от количества действий и событий в матче.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 226.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44486 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)46′
Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)55′
Составы команд
92Николай Рассказов
35Игорь Акинфеев
6Айртон
2Мариу Фернандес
2Самюэль Жиго
42Георгий Щенников
14Георгий Джикия
73′
14Кирилл Набабкин
94Софьян Ханни
50Родригу Бекао
49′
47Роман Зобнин
78Игорь Дивеев
9Мендеш Андраде Зе Луиш
8Никола Влашич
12де Соуза Луиз Адриану
98Иван Обляков
57Александр Селихов
68′
17Арнор Сигурдссон
90′
98Александр Максименко
15Дмитрий Ефремов
25Лоренсо Мельгарехо
62′
9Федор Чалов
90′
37Георгий Мелкадзе
29Яка Бийол
8Денис Глушаков
62′
77Ильзат Ахметов
52′78′
7Аяз Гулиев
63′
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
12Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины2
2Угловые4
16Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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