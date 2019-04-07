Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск1
Шинник0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ростов
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Балтика
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Леганес
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч0
Чертаново0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Фрозиноне
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Армавир
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:05
Эвертон
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид
Севилья
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Уэска
Футбол. Зарубежный
21:30
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Зарубежный
6.04
Барселона2
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
6.04
Сампдория0
Рома1
Футбол. Зарубежный
6.04
Амьен2
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
6.04
Анже3
Ренн3
Футбол. Зарубежный
6.04
Генгам1
Монако1
Футбол. Зарубежный
6.04
Ним2
Кан0
Все события
Фоторепортажи
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
15Юлии Ефимовой — 27
10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Краснодар» назвал причину для разрыва контракта с Мамаевым

Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о причинах разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом он сообщил в интервью Елизавете Осетинской. Выпуск программы «Русские норм!» доступен на YouTube-канале.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По словам владельца клуба, «Краснодар» не преследует цели наказать Мамаева, однако должен отреагировать на его арест.

Читайте также
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой

Миллиардер отметил, что с футболистов «не будут спрашивать как с обычных людей», поскольку они должны быть примером для подражания.

«Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь», — подчеркнул он, добавив, что поведенческая модель спортсменов должна соответствовать представлениям о них как о кумирах.

Галицкий заключил, что не желает футболисту зла, но «они [Мамаев и нападающий “Зенита” Александр Кокорин] должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека». Решение разорвать контракт принял он лично, сказал бизнесмен.

В декабре 2018-го сообщалось, что Краснодар предоставил Мамаеву положительную характеристику для суда, несмотря на заявление о готовности расстаться с полузащитником.

Футболисты находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы, являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В последний раз их арест был продлен до 25 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрите также: Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Медведева выучит два сложнейших прыжка
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
«Салават» обыграл «Авангард» и вернул серию в Уфу
Шаровая молния. Кучеров установил рекорд результативности
Тарасенко в пятый раз подряд стал лучшим снайпером «Сент-Луиса»
Боксер Дмитрий Чудинов проиграл в бою за титул чемпиона Польши
«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке
Финн Барков побил рекорд Буре по очкам за «Флориду» в сезоне НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь