«Краснодар» назвал причину для разрыва контракта с Мамаевым

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По словам владельца клуба, «Краснодар» не преследует цели наказать Мамаева, однако должен отреагировать на его арест.

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Миллиардер отметил, что с футболистов «не будут спрашивать как с обычных людей», поскольку они должны быть примером для подражания.

«Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь», — подчеркнул он, добавив, что поведенческая модель спортсменов должна соответствовать представлениям о них как о кумирах.

Галицкий заключил, что не желает футболисту зла, но «они [Мамаев и нападающий “Зенита” Александр Кокорин] должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека». Решение разорвать контракт принял он лично, сказал бизнесмен.

В декабре 2018-го сообщалось, что Краснодар предоставил Мамаеву положительную характеристику для суда, несмотря на заявление о готовности расстаться с полузащитником.

Футболисты находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Они устроили две драки в центре Москвы, являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В последний раз их арест был продлен до 25 сентября.

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