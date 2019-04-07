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11:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак» после поражения от ЦСКА

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский актер Дмитрий Назаров, который давно болеет за футбольный клуб «Спартак», посвятил стихотворение своей команде после поражения в главном дерби страны от ЦСКА.

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Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нём прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.

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Ошеломить, в надежде напугать —
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придётся с кличкой «Временщик»
Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода ещё слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.

Футболисты московского «Спартака» шестого апреля принимали на своей стадионе принципиального соперника — ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дублем в составе армейцев отличился Арнор Сигурдссон. После 22 туров «Спартак» имеет в активе 36 очков и занимает пятое место. ЦСКА идут третьими с 40 очками.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 226.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44486 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Арнор Сигурдссон(Никола Влашич)46′
Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес)55′
Составы команд
92Николай Рассказов
35Игорь Акинфеев
6Айртон
2Мариу Фернандес
2Самюэль Жиго
42Георгий Щенников
14Георгий Джикия
73′
14Кирилл Набабкин
94Софьян Ханни
50Родригу Бекао
49′
47Роман Зобнин
78Игорь Дивеев
9Мендеш Андраде Зе Луиш
8Никола Влашич
12де Соуза Луиз Адриану
98Иван Обляков
57Александр Селихов
68′
17Арнор Сигурдссон
90′
98Александр Максименко
15Дмитрий Ефремов
25Лоренсо Мельгарехо
62′
9Федор Чалов
90′
37Георгий Мелкадзе
29Яка Бийол
8Денис Глушаков
62′
77Ильзат Ахметов
52′78′
7Аяз Гулиев
63′
25Кристиян Бистрович
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты6
12Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины2
2Угловые4
16Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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