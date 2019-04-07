«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак» после поражения от ЦСКА

Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нём прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить, в надежде напугать —
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придётся с кличкой «Временщик»
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода ещё слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.
Футболисты московского «Спартака» шестого апреля принимали на своей стадионе принципиального соперника — ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дублем в составе армейцев отличился Арнор Сигурдссон. После 22 туров «Спартак» имеет в активе 36 очков и занимает пятое место. ЦСКА идут третьими с 40 очками.