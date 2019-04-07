«Убогая манера»: Назаров написал стих про «Спартак» после поражения от ЦСКА

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Футбольный матч не спринт, а марафон,

Не хватит в нём прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить, в надежде напугать —

Убогая, трусливая манера,

Пора уже свой мозг освобождать

От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть

Не может гладиатор на арене,

Ведь, он выходит драться, чтобы жить,

А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,

Любой удар, лишь мужеством измерен,

А то придётся с кличкой «Временщик»

Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,

Нет повода ещё слагать доспехи,

Есть только пища сердцу и уму,

Кровавая и горестная веха.