Кристиан Нобоа: Сразу предупредил Барриоса, чтобы не ел снег

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«Ради победы можно чуть-чуть схитрить»

— С какими эмоциями выходили на первый матч после шестимесячного восстановления?

— Шел как дебютант! Будто мне снова 18 лет и все только начинается — первая тренировка с профессионалами, первая игра. Все ощущается по-новому. Хочется играть и тренироваться.

— Полгода восстановления после тяжелой травмы изменили вас?

— Конечно, я чувствую себя другим человеком, более профессиональным. Раньше редко заглядывал в тренажерный зал. Любил поработать с мячом, после — в лучшем случае ходил на массаж. Сейчас и до, и после тренировки обязательно иду в тренажерку.

— Во время восстановления вы рассказывали, что даже ходить стали аккуратнее. В игре эта аккуратность тоже появилась?

— Когда начинаю играть — забываю обо всем, выкладываюсь на 100%, иду в стыки и подкаты. Если будешь думать о колене — ничего хорошего не выйдет. Поэтому даже на тренировках не жалею себя.

— После первого матча вы написали в Instagram пост с благодарностями. Там отдельно упоминается тренер «Зенита» по физподготовке Исаак Серрано. Он сыграл особую роль в вашем восстановлении?

— Он вел меня с начала и до конца. И помогает до сих пор. Его помощь была очень важной: Исаак смотрел, как работает мое колено, следил, чтобы восстановление шло правильно, постоянно расспрашивал, все ли в порядке. Даже когда я уезжал в Эквадор, мы постоянно были на связи, он давал мне задания.

— За эти шесть месяцев хоть раз приходила мысль, что вы трудитесь напрасно?

— Было, и не раз. Как только процесс замедлялся, колено оставалось в прежнем состоянии несколько дней подряд — сразу в голову лезли мысли: «Почему так?». Тут на помощь и приходил Серрано. Говорил: «Все идет нормально. В какие-то периоды ты можешь не чувствовать прогресса, в какие-то тебе будет казаться, что с коленом все очень плохо, оно будет болеть, но это все ерунда — восстановление идет своим чередом и в конце все будет хорошо». Если бы я сосредотачивался на том, что все плохо — ничего бы не получилось.

— После матча со «Спартаком» вы выложили фото с хэштегом #месть. Что имели в виду?

— Написал так, потому что это дерби! Там нельзя было играть на 50%. Вышел на матч без страха. Без боли такие матчи не выигрываются.

— Встреча с «Локомотивом» — тоже дерби?

— А у нас сейчас все матчи как дерби. Ни в одном не будет легко, впереди девять финалов. Нам было очень сложно в первом тайме игры против «Оренбурга». Но мы хорошо поработали во второй половине, здорово прессинговали и поэтому победили.

— Во время одного из прошлых матчей с «Локомотивом» у вас был забавный эпизод с Петаром Шкулетичем, который хотел симулировать после пустякового столкновения с вами, но потом понял, насколько это нелепо выглядит и посмеялся.

— Помню этот момент! Мы после игры с ним шутили: «Эй, ударь меня!». Это футбол. Ты должен относиться к таким моментам с улыбкой. Я такой же, как Шкулетич — если камера не смотрит на меня, тоже могу чуть-чуть схитрить ради победы.

— Это уникальный случай, или что-то похожее было в вашей карьере?

— Такое случается. Ты даже не тронул соперника, а он катается по земле и изображает, что случилось что-то страшное. Говорю им в таких ситуациях: «Иди работать актером!».

— После чемпионата мира Неймара прозвали «Королем симуляций». Он действительно перебарщивает с падениями?

— Важно помнить, что это часть футбола. Есть игроки, которым однажды удалось обмануть судью, выпросить желтую карточку для соперников или штрафной — они будут делать так чаще и чаще. Но когда арбитр сразу дает предупреждение за симуляцию — ничего не будет.

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«Дзюба — Big Boss, а Кокорин — король»

— Вы говорили, что Азмун вам как брат. Он спрашивал у вас братского совета перед переходом в «Зенит»?

— Конечно! Он спросил меня, как в «Зените» — я ответил: «Переходи, не думая!».

— Ждали, что Азмун сразу начнет забивать?

— Заранее знал, что так будет. Он играет почти одинаково с Кокориным. Оба любят врываться за спину защитникам, оба очень быстрые. Эти ребята знают, как играть в футбол. Считаю, что Кокорин и Дзюба очень хорошо играли в связке в первых матчах при Манчини. Саша забивал много голов, Дзюба здорово помогал ему. Сейчас все то же самое, только одно имя другое — не Кокорин, а Азмун.

— Другой зимний новичок «Зенита» Вильмар Барриос тоже дружит с вами. Как вы помогаете ему осваиваться в Петербурге?

— Он из Колумбии, я из Эквадора — это почти одно и то же. Барриос знает, что со мной можно разговаривать на любые темы, обращаться по всем вопросам — я всегда помогу.

— С какой самой забавной просьбой обращался к вам Барриос?

— Да он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: «Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?». Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: «Да ладно!».

— У вас была своя история взаимоотношений со снегом — съели горсть в Казани и заболели. Рассказывали об этом Барриосу?

— Сразу же предупредил его: «Ни в коем случае не пробуй снег!».

— Дзюба придумал вам прозвище «пингвиненок». Как вы называете самого Артема?

— Могу назвать его «Человек года»! В прошлом году он столько выиграл. Дзюба всегда в хорошем настроении, он улыбается, шутит со всеми. Он один из тех, кто объединяет русских игроков и иностранцев и делает нашу команду семьей.

— В подписи к одной из фотографий в Instagram вы называете его Big Boss. Еще одно прозвище Дзюбы?

— Конечно! Big Boss de Russia. Он здорово помог сборной на чемпионате мира. Для меня Дзюба большой босс. А Кокорин — король!

— А Азмун тогда кто?

— Иранский Месси, разумеется!

— Раз уж зашла речь о Кокорине. Многие болельщики пишут ему письма, а между игроками «Зенита» и Александром сейчас есть какое-то общение?

— Это тяжелая ситуация для нас. Он попал в такое место, где любому придется нелегко. Там сложно поддерживать связь с внешним миром. Но я знаю, что некоторые игроки и клуб иногда выходят на связь с Кокориным. Хотя и не каждый день. Все переживают за него, за его колено, спрашивают, как он тренируется, что ест, как живет.

— Ваш отец, адмирал Фернандо Нобоа, пару лет назад был в Петербурге на военно-морском параде. Он делился с вами впечатлениями?

— Папа чувствует себя в Петербурге как дома. Именно потому, что это морской город. Смотрит на военные корабли и рассказывает, как и что там устроено. Я вообще ничего в его рассуждениях не понимаю, но главное, что ему нравится.

— На «Аврору» отца водили?

— Водил в первый его визит в Петербург и поведу в следующий. Отец прилетит через месяц. Он уже сказал, что хочет побывать на крейсере еще раз, все осмотреть. Еще он любит купить российскую морскую фуражку и ходить в ней по городу.

«При Семаке мы играем гораздо лучше, чем при Манчини»

— Раньше вы говорили, что Курбан Бердыев — сильнейший тренер в России. В чем Семак похож на Бердыева?

— Сложно сказать, какой тренер лучше, а какой хуже. Все они разные. Семак любит тактику, любит разбирать действия в обороне. Этим он похож на Бердыева. Но вы же помните, как играл Семак — не только на позиции опорного полузащитника, но и в нападении. Он любил атаковать и забивать голы. Наш тренер много говорит с полузащитниками, объясняет, как надо двигаться, куда открываться, просит не торопиться. И Семак, и Бердыев — хорошие тренеры. А Сергей Богданович еще будет становиться все лучше и лучше.

— При этом сам Семак как-то сказал, что до Бердыева ему — как до канадской границы пешком.

— А сколько лет Бердыев работает тренером? Семак только начинает и уже показывает, что он хорош. Ему нужно только время. Дай бог, чтобы мы закончили этот чемпионат первыми, тогда наш тренер почувствует больше доверия и будет работать над развитием и ростом команды. Вы же понимаете, что нынешнюю команду, по сути, собирал Манчини, но сейчас с ней работает Семак. Вспомните, как мы играли при Манчини прошлой весной. Сейчас наш футбол гораздо лучше — я чувствую это.

— Семак кажется очень спокойным человеком. Он может накричать на игроков?

— Конечно.

Понятно, что во время разговора с журналистами он спокоен, но в раздевалке он может показать силу характера. Все тренеры одинаковы, говорят: «Я хочу, чтобы вы делали только вот так».

— Что он сделал в перерыве матча с «Оренбургом»? Тогда после проигранного первого тайма на поле вышел другой «Зенит».

— У нас был серьезный разговор. Но это не только матч с «Оренбургом». Еще были «Урал», «Уфа», «Спартак» — там тоже было жарко в раздевалке. Семак чувствует футбол, хочет играть. Он показывает сильные эмоции, чтобы все футболисты проснулись и заиграли лучше. Все ради победы.

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