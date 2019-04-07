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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» проиграл клубу Сейдахмета в РПЛ в матче с желтой карточкой Зайнутдинова

В Уфе в матче 22-го тура российской премьер-лиги одноименный футбольный клуб одержал победу над «Ростовом», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бихтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун на 25-й минуте.

Зайнутдинов в стартовый состав «Ростова» не вошел. Он вышел на замену на 24-й минуте и тут же заработал желтую карточку.

Этот матч стал для Зайнутдинова пятым в текущем сезоне РПЛ за ростовчан, также он провел одну игру в Кубке России.

Добавим, что «Уфе» принадлежат права на другого футболиста сборной Казахстана — Еркебулана Сейдахмета, который в настоящее время играет на правах аренды за болгарский «Левски».

Уфа
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 227.04.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 10287 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВалерий Карпин
Голы
Силвестр Игбун25′
Составы команд
31Александр Беленов
30Сергей Песьяков
17Дмитрий Живоглядов
25Арсений Логашов
5Боян Йокич
90+3′
28Евгений Чернов
3Павел Аликин
4Сергей Паршивлюк
4Алексей Никитин
5Деннис Хаджикадунич
27Йонуц Неделчару
6Рагнар Сигурдссон
44Силвестр Игбун
7Роман Еременко
8Кэтэлин Карп
54′
17Матиас Норманн
71′
9Ондржей Ванек
57′
10Александр Зуев
65′
19Иван Пауревич
11Алексей Ионов
87Игорь Безденежных
84′
8Ивелин Попов
24′
77Азер Алиев
19Бактиер Зайнутдинов
24′
11Ловро Бизяк
69′
14Элдор Шомуродов
79′
32Андрес Вомбергар
9Бьорн Сигурдарсон
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
8Удары (всего)11
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
14Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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