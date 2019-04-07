«Ростов» проиграл клубу Сейдахмета в РПЛ в матче с желтой карточкой Зайнутдинова

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун на 25-й минуте.

Зайнутдинов в стартовый состав «Ростова» не вошел. Он вышел на замену на 24-й минуте и тут же заработал желтую карточку.

Этот матч стал для Зайнутдинова пятым в текущем сезоне РПЛ за ростовчан, также он провел одну игру в Кубке России.