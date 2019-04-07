«Ростов» проиграл клубу Сейдахмета в РПЛ в матче с желтой карточкой Зайнутдинова
В Уфе в матче 22-го тура российской
В Уфе в матче 22-го тура российской
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун на 25-й минуте.
Зайнутдинов в стартовый состав «Ростова» не вошел. Он вышел на замену на 24-й минуте и тут же заработал желтую карточку.
Этот матч стал для Зайнутдинова пятым в текущем сезоне РПЛ за ростовчан, также он провел одну игру в Кубке России.
Добавим, что «Уфе» принадлежат права на другого футболиста сборной Казахстана — Еркебулана Сейдахмета, который в настоящее время играет на правах аренды за болгарский «Левски».
|Вадим Евсеев
|Валерий Карпин
|Силвестр Игбун
|25′
|31
|Александр Беленов
|30
|Сергей Песьяков
|17
|Дмитрий Живоглядов
|25
|Арсений Логашов
|5
|Боян Йокич
90+3′
|28
|Евгений Чернов
|3
|Павел Аликин
|4
|Сергей Паршивлюк
|4
|Алексей Никитин
|5
|Деннис Хаджикадунич
|27
|Йонуц Неделчару
|6
|Рагнар Сигурдссон
|44
|Силвестр Игбун
|7
|Роман Еременко
|8
|Кэтэлин Карп
54′
|17
|Матиас Норманн
71′
|9
|Ондржей Ванек
57′
|10
|Александр Зуев
65′
|19
|Иван Пауревич
|11
|Алексей Ионов
|87
|Игорь Безденежных
84′
|8
|Ивелин Попов
24′
|77
|Азер Алиев
|19
|Бактиер Зайнутдинов
24′
|11
|Ловро Бизяк
69′
|14
|Элдор Шомуродов
79′
|32
|Андрес Вомбергар
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)