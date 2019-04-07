«Уфа» одержала первую победу под руководством Евсеева, обыграв «Ростов»

Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сильвестр Игбун на 25-й минуте.

«Уфа» одержала первую победу под руководством тренера Вадима Евсеева, возглавившего команду перед предыдущим туром, в котором уфимцы сыграли вничью с московским ЦСКА.