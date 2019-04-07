Футболисты «Арсенала» победили «Рубин» в матче молодежного первенства
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Тульский «Арсенал» обыграл казанский «Рубин» в матче 22-го тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Тульский «Арсенал» обыграл казанский «Рубин» в матче 22-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». Голы забили Александр Осипов (13-я минута) и Владимир Лаптев (79).
Матч основных команд состоится в воскресенье в Казани и начнется в 16:30 мск.