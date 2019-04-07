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14:12 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Арсенала» победили «Рубин» в матче молодежного первенства

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Тульский «Арсенал» обыграл казанский «Рубин» в матче 22-го тура молодежного первенства России по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». Голы забили Александр Осипов (13-я минута) и Владимир Лаптев (79).

Матч основных команд состоится в воскресенье в Казани и начнется в 16:30 мск.

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