«Тюрьма — сложное испытание»: Галицкий о контракте с Мамаевым

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3 апреля Пресненский суд Москвы принял решение о продлении ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их товарища Александра Протасовицкого до 25 сентября. Все четверо находятся под контролем в Бутырском следственном изоляторе по обвинению в участии в драках. По версии следствия, все четверо 8 октября прошлого года избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем устроили потасовку в одном из кафе в центре Москвы. В ходе конфликта пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

По факту ареста своего футболиста «Краснодар» отреагировал практически моментально. После задержания Мамаева клуб на своем официальном сайте опубликовал сообщение о намерении применить в отношении хавбека максимальные штрафные санкции.

Кроме того, руководство «быков» выразило желание расторгнуть с футболистом контракт.

«Мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — говорилось в сообщении.

Соглашение Мамаева с «Краснодаром», за который он выступает с 2013 года, рассчитано до 31 декабря 2019 года. С момента ареста прошло почти пять месяцев. Учитывая последнее решение суда о продлении задержания до конца сентября, Мамаев не вернется в расположение краснодарского клуба еще полгода. Таким образом, его отсутствие в составе команды возрастет практически до года.

На протяжении долгого времени ни агент Мамаева, ни руководство «Краснодара» более не комментировали ситуацию с контрактом 30-летним полузащитником.

Наконец, владелец «быков» Сергей Галицкий в интервью на передаче «Русские норм!» на YouTube откровенно высказался в отношении футболиста, признавшись, что клуб действительно намерен расторгнуть с ним договор.

«Да, “Краснодар” практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым. У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Поэтому все, что мы можем сделать, — это молчать до того момента, пока не определится с решением суд. Наши отношения с Павлом — это наши отношения с Павлом. Да, я принял решение о том, что нужно разорвать с Мамаевым контракт», — сказал он.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FnHUG6e434k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что при этом Галицкий выразил сочувствие по отношению к арестованному футболисту. Так, владелец клуба заявил, что желает Мамаеву избежать тюремного заключения. По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве ему предъявлены обвинения в совершении преступлений по статье 35 УК РФ («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом»), статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), статьей 116 УК РФ («Побои») и статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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В случае, если суд признает обвиняемого виновным, то ему будет грозить до семи лет колонии.

«Российская тюрьма — это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание. И я не хотел бы быть тем человеком, который к этому дополнительно прилагает руку. Никому оказаться в тюрьме я бы не пожелал. Это за исключением тех людей, которые совершили какие-то тяжелые вещи, убийство или что-то такое. Это не самое приятное времяпрепровождение для человека. Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело. И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это тяжело все», — заявил Галицкий, уточнив, что наказание футболисту будет выносить суд и «Краснодар» к этому делу не имеет никакого отношения.

Говоря о своем клубе, владелец команды подчеркнул, что является крайне недоволен поступком Мамаева. Так, Галицкий заявил о том, что преступные действия игрока основного состава пагубно влияют и на репутацию клуба, и на его воспитанников.

«У нас 11 тысяч мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, ведь они являются примером для простых мальчиков. За это им платят деньги. Если люди думают, что живут в обществе и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч людей, то это налагает на них обязательства.

Пожалуйста, не надо зарабатывать столько денег, не надо быть кумирами для десятков тысяч людей. Но если ты уже пришел туда, то ты нужно понимать: эти 11 тысяч мальчиков ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире.

Твое поведение должно этому соответствовать. Особенно в таком клубе, как «Краснодар», Где у нас 11 тысяч мальчиков надевают майку клуба и в ней же ложатся спать. Необходимо понимать, что бить стулом человека по голове — это неправильно. Неправильно группой бить лежачего человека. Мы обязаны на это реагировать", — высказался Галицкий.

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Павел Мамаев в составе «Краснодара» провел 146 матчей, в которых забил 35 мячей и сделал 30 голевых передач. В сезоне-2014/15 завоевал с «быками» бронзовые медали чемпионата России.