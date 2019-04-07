Евсеев в «Уфе» — просто пушка. Остановил Карпина и вышел из зоны вылета
«Ростов» проиграл впервые в 2019-м.
«Ростов» проиграл впервые в 2019-м.
Вадим Евсеев переехал из Хабаровска в Уфу, чтобы спасти башкирцев от вылета из РПЛ. При Дмитрии Кириченко команда шла на предпоследнем месте с отрывом в два очка от стыков. После смены тренера «Уфа» совершила невероятный камбэк на «ВЭБ-Арене» (2:2), а в 22-м туре обыграла «Ростов».
Главным героем матча снова стал Сильвестр Игбун. На прошлых выходных Слай забил армейцам на 3-й добавленной минуте, а сегодня весь первый тайм возил ростовскую оборону и открыл счет на 25-й минуте. Нигериец убрал Рагнара Сигурдссона на замахе и пробил в ближний угол. Сергей Песьяков должен был спасать, но играл против солнца, не увидел момент удара и не смог отбить мяч.
«Ростов» не спасли ни Алексей Ионов, ни Бьорн Сигурдарсон, которые начинали матч на скамейке. А Ивелин Попов — один из лучших игроков команды — был заменен за минуту до гола
Болельщицы «Уфы» разожгли еще сильнее: во время матча на «женском секторе» появился баннер «Ваня, верни носки», адресованный Ивану Новосельцеву. Защитник «Ростова» оформил автогол и травмировался в Кубке, поэтому в столицу Башкирии не приехал. А вот жена футболиста Екатерина Кейру не может найти своего мужа, а также своих вещей, которые он забрал из квартиры. Об этом на неделе она рассказала Андрею Малахову.
«Уфа» впервые с декабря покинула зону вылета и забралась на спасительное 14-е место, опережая «Анжи» на одно и «Енисей» на 8 очков.
— От организации отталкивались, — сказал Евсеев после первой победы в эфире «Матч Премьер». — Понятно, что тяжело требовать
Чемпионат России.
22-й тур.
«Уфа» — «Ростов» — 1:0 (1:0).
Гол: Игбун, 25.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Йокич, Безденежных (Алиев, 84), Ванек (Пауревич, 57), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев (Ионов, 65), Шомуродов (Сигурдарсон, 79), Попов (Зайнутдинов, 24).
Смотрите также: ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
|Вадим Евсеев
|Валерий Карпин
|Силвестр Игбун
|25′
|31
|Александр Беленов
|30
|Сергей Песьяков
|17
|Дмитрий Живоглядов
|25
|Арсений Логашов
|5
|Боян Йокич
90+3′
|28
|Евгений Чернов
|3
|Павел Аликин
|4
|Сергей Паршивлюк
|4
|Алексей Никитин
|5
|Деннис Хаджикадунич
|27
|Йонуц Неделчару
|6
|Рагнар Сигурдссон
|44
|Силвестр Игбун
|7
|Роман Еременко
|8
|Кэтэлин Карп
54′
|17
|Матиас Норманн
71′
|9
|Ондржей Ванек
57′
|10
|Александр Зуев
65′
|19
|Иван Пауревич
|11
|Алексей Ионов
|87
|Игорь Безденежных
84′
|8
|Ивелин Попов
24′
|77
|Азер Алиев
|19
|Бактиер Зайнутдинов
24′
|11
|Ловро Бизяк
69′
|14
|Элдор Шомуродов
79′
|32
|Андрес Вомбергар
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)