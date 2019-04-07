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14:35 (мск), источник: Sport24

Евсеев в «Уфе» — просто пушка. Остановил Карпина и вышел из зоны вылета

«Ростов» проиграл впервые в 2019-м.

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Источник: РИА "Новости"

Вадим Евсеев переехал из Хабаровска в Уфу, чтобы спасти башкирцев от вылета из РПЛ. При Дмитрии Кириченко команда шла на предпоследнем месте с отрывом в два очка от стыков. После смены тренера «Уфа» совершила невероятный камбэк на «ВЭБ-Арене» (2:2), а в 22-м туре обыграла «Ростов».

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Главным героем матча снова стал Сильвестр Игбун. На прошлых выходных Слай забил армейцам на 3-й добавленной минуте, а сегодня весь первый тайм возил ростовскую оборону и открыл счет на 25-й минуте. Нигериец убрал Рагнара Сигурдссона на замахе и пробил в ближний угол. Сергей Песьяков должен был спасать, но играл против солнца, не увидел момент удара и не смог отбить мяч.

«Ростов» не спасли ни Алексей Ионов, ни Бьорн Сигурдарсон, которые начинали матч на скамейке. А Ивелин Попов — один из лучших игроков команды — был заменен за минуту до гола из-за травмы колена. Карпин проиграл впервые в 2019 году: до этого ростовчане выиграли и сыграли вничью по три матча, учитывая Кубок России.

Болельщицы «Уфы» разожгли еще сильнее: во время матча на «женском секторе» появился баннер «Ваня, верни носки», адресованный Ивану Новосельцеву. Защитник «Ростова» оформил автогол и травмировался в Кубке, поэтому в столицу Башкирии не приехал. А вот жена футболиста Екатерина Кейру не может найти своего мужа, а также своих вещей, которые он забрал из квартиры. Об этом на неделе она рассказала Андрею Малахову.

«Уфа» впервые с декабря покинула зону вылета и забралась на спасительное 14-е место, опережая «Анжи» на одно и «Енисей» на 8 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

— От организации отталкивались, — сказал Евсеев после первой победы в эфире «Матч Премьер». — Понятно, что тяжело требовать чего-то сверхъестественного. Конечно, мотивировали, но главное для нас в данный момент результат и мы его добились. Тяжело было, «Ростов» — хорошая команда, давление оказывала, но мы готовились к ним. Может, не было у них присущей свежести, потому что они играли на кубок, у нас был недельный цикл. Футболисты выполнили все требования, которые мы обговаривали. Все говорили, что игра с ЦСКА даст нам сил. Концовку доиграли, дотерпели.

Чемпионат России. Премьер-лига.

22-й тур.

«Уфа» — «Ростов» — 1:0 (1:0).

Гол: Игбун, 25.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Йокич, Безденежных (Алиев, 84), Ванек (Пауревич, 57), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев (Ионов, 65), Шомуродов (Сигурдарсон, 79), Попов (Зайнутдинов, 24).

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ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
Уфа
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 227.04.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 10287 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВалерий Карпин
Голы
Силвестр Игбун25′
Составы команд
31Александр Беленов
30Сергей Песьяков
17Дмитрий Живоглядов
25Арсений Логашов
5Боян Йокич
90+3′
28Евгений Чернов
3Павел Аликин
4Сергей Паршивлюк
4Алексей Никитин
5Деннис Хаджикадунич
27Йонуц Неделчару
6Рагнар Сигурдссон
44Силвестр Игбун
7Роман Еременко
8Кэтэлин Карп
54′
17Матиас Норманн
71′
9Ондржей Ванек
57′
10Александр Зуев
65′
19Иван Пауревич
11Алексей Ионов
87Игорь Безденежных
84′
8Ивелин Попов
24′
77Азер Алиев
19Бактиер Зайнутдинов
24′
11Ловро Бизяк
69′
14Элдор Шомуродов
79′
32Андрес Вомбергар
9Бьорн Сигурдарсон
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
8Удары (всего)11
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
14Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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