Евсеев: Будем стараться выправлять ситуацию, приложим все силы

«Играли с очень организованной, быстрой командой, любящей силовую игру. Мы, в принципе, ждали от них такой игры, готовились. Где-то им, может быть, не хватило свежести. Мы использовали свой момент, дотерпели, — сказал Евсеев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте “Уфы”. — Будем стараться выправлять ту ситуацию, в которую команда попала. Получится или не получится — покажет концовка чемпионата, но мы приложим все силы».