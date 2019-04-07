Евсеев: Будем стараться выправлять ситуацию, приложим все силы

Воскресная встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
«Уфа» одержала первую победу под руководством тренера Вадима Евсеева, возглавившего команду перед предыдущим туром, в котором уфимцы сыграли вничью с московским ЦСКА.
«Играли с очень организованной, быстрой командой, любящей силовую игру. Мы, в принципе, ждали от них такой игры, готовились. Где-то им, может быть, не хватило свежести. Мы использовали свой момент, дотерпели, — сказал Евсеев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте “Уфы”. — Будем стараться выправлять ту ситуацию, в которую команда попала. Получится или не получится — покажет концовка чемпионата, но мы приложим все силы».
Уфимский клуб набрал 20 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку в турнирной таблице (зона стыковых матчей РПЛ/ФНЛ).