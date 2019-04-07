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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

Евсеев: Будем стараться выправлять ситуацию, приложим все силы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев после победы над «Ростовом» (Ростов-на-Дону) в матче 22-го тура чемпионата России заявил, что команда приложит все силы, чтобы исправить свое турнирное положение.

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.

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«Уфа» одержала первую победу под руководством тренера Вадима Евсеева, возглавившего команду перед предыдущим туром, в котором уфимцы сыграли вничью с московским ЦСКА.

«Играли с очень организованной, быстрой командой, любящей силовую игру. Мы, в принципе, ждали от них такой игры, готовились. Где-то им, может быть, не хватило свежести. Мы использовали свой момент, дотерпели, — сказал Евсеев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте “Уфы”. — Будем стараться выправлять ту ситуацию, в которую команда попала. Получится или не получится — покажет концовка чемпионата, но мы приложим все силы».

Уфимский клуб набрал 20 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 14-ю строчку в турнирной таблице (зона стыковых матчей РПЛ/ФНЛ).

Уфа
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 227.04.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 10287 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВалерий Карпин
Голы
Силвестр Игбун25′
Составы команд
31Александр Беленов
30Сергей Песьяков
17Дмитрий Живоглядов
25Арсений Логашов
5Боян Йокич
90+3′
28Евгений Чернов
3Павел Аликин
4Сергей Паршивлюк
4Алексей Никитин
5Деннис Хаджикадунич
27Йонуц Неделчару
6Рагнар Сигурдссон
44Силвестр Игбун
7Роман Еременко
8Кэтэлин Карп
54′
17Матиас Норманн
71′
9Ондржей Ванек
57′
10Александр Зуев
65′
19Иван Пауревич
11Алексей Ионов
87Игорь Безденежных
84′
8Ивелин Попов
24′
77Азер Алиев
19Бактиер Зайнутдинов
24′
11Ловро Бизяк
69′
14Элдор Шомуродов
79′
32Андрес Вомбергар
9Бьорн Сигурдарсон
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
8Удары (всего)11
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
14Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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