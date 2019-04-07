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16:00 (мск), источник: ТАСС

«Урал» обыграл «Енисей» в чемпионате России, уступая по ходу матча со счетом 0:2

ТАСС, 7 апреля. Футболисты «Урала» победили красноярский «Енисей» со счетом 3:2 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Урала» отличились Николай Димитров (72), Павел Погребняк (85) и Андрей Панюков (87). У «Енисея» голы забили Дмитрий Ятченко (21) и Александр Зотов (63). Свой предыдущий гол Погребняк забил почти год назад, когда 8 апреля 2018 года оформил дубль в гостевом матче с «Тосно» (2:2). В текущем чемпионате Погребняк провел шестую игру в составе «Урала».

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Екатеринбургский клуб прервал семиматчевую серию без побед в текущем чемпионате России. Предыдущую победу подопечные Дмитрия Парфенова одержали 23 ноября минувшего года, обыграв в гостях московский «Локомотив» (2:1). Помимо этого, «Урал» продлил безвыигрышную серию «Енисея» до семи матчей, последний раз клуб из Красноярска одерживал победу в чемпионате России 24 ноября, выиграв на выезде у московского «Динамо» (2:1). Всего команды провели между собой 11 матчей во всех турнирах, шесть раз победу одержал «Урал», в одном матче выиграл «Енисей», еще четыре матча завершились ничейным результатом.

«Енисей» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей. «Урал» идет 11-м, имея в активе 26 очков.

В следующем матче «Урал» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Енисей» дома сыграет с «Уфой». Обе встречи пройдут 13 апреля.

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ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
Урал
3:2
Первый тайм: 0:1
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 227.04.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 11778 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновДмитрий Аленичев
Голы
Николай Димитров72′
Дмитрий Ятченко21′
Павел Погребняк(Андрей Панюков)85′
Александр Зотов(Олег Данченко)63′
Андрей Панюков(Отман Эль-Кабир)86′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Юрий Нестеренко
15Денис Кулаков
3Дмитрий Ятченко
27Михаил Меркулов
2Валерий Кичин
8Стефан Страндберг
13′
13Алексей Грицаенко
19Денис Поляков
63Али Гаджибеков
58Отман Эль-Кабир
7Александр Зотов
10Эрик Бикфалви
48Александр Кутьин
20Андрей Панюков
23Бабакар Сарр
17Николай Димитров
81′
94Олег Данченко
83′84′
21Марко Араторе
77Михаил Костюков
90+2′
44Андрей Егорычев
83′
11Артур Саркисов
58′
70Илья Жигулев
17Константин Савичев
13Петрюс Бумаль
68′
6Дмитрий Торбинский
25′46′
88Павел Погребняк
5Павел Комолов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты5
9Удары (всего)11
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
8Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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