«Урал» обыграл «Енисей» в чемпионате России, уступая по ходу матча со счетом 0:2
ТАСС, 7 апреля. Футболисты «Урала» победили красноярский «Енисей» со счетом 3:2 в матче 22-го тура Российской
ТАСС, 7 апреля. Футболисты «Урала» победили красноярский «Енисей» со счетом 3:2 в матче 22-го тура Российской
В составе «Урала» отличились Николай Димитров (72), Павел Погребняк (85) и Андрей Панюков (87). У «Енисея» голы забили Дмитрий Ятченко (21) и Александр Зотов (63). Свой предыдущий гол Погребняк забил почти год назад, когда 8 апреля 2018 года оформил дубль в гостевом матче с «Тосно» (2:2). В текущем чемпионате Погребняк провел шестую игру в составе «Урала».
Екатеринбургский клуб прервал семиматчевую серию без побед в текущем чемпионате России. Предыдущую победу подопечные Дмитрия Парфенова одержали 23 ноября минувшего года, обыграв в гостях московский «Локомотив» (2:1). Помимо этого, «Урал» продлил безвыигрышную серию «Енисея» до семи матчей, последний раз клуб из Красноярска одерживал победу в чемпионате России 24 ноября, выиграв на выезде у московского «Динамо» (2:1). Всего команды провели между собой 11 матчей во всех турнирах, шесть раз победу одержал «Урал», в одном матче выиграл «Енисей», еще четыре матча завершились ничейным результатом.
«Енисей» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей. «Урал» идет 11-м, имея в активе 26 очков.
В следующем матче «Урал» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Енисей» дома сыграет с «Уфой». Обе встречи пройдут 13 апреля.
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|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Аленичев
|Николай Димитров
|72′
|Дмитрий Ятченко
|21′
|Павел Погребняк(Андрей Панюков)
|85′
|Александр Зотов(Олег Данченко)
|63′
|Андрей Панюков(Отман Эль-Кабир)
|86′
|31
|Ярослав Годзюр
|1
|Юрий Нестеренко
|15
|Денис Кулаков
|3
|Дмитрий Ятченко
|27
|Михаил Меркулов
|2
|Валерий Кичин
|8
|Стефан Страндберг
13′
|13
|Алексей Грицаенко
|19
|Денис Поляков
|63
|Али Гаджибеков
|58
|Отман Эль-Кабир
|7
|Александр Зотов
|10
|Эрик Бикфалви
|48
|Александр Кутьин
|20
|Андрей Панюков
|23
|Бабакар Сарр
|17
|Николай Димитров
81′
|94
|Олег Данченко
83′84′
|21
|Марко Араторе
|77
|Михаил Костюков
90+2′
|44
|Андрей Егорычев
83′
|11
|Артур Саркисов
58′
|70
|Илья Жигулев
|17
|Константин Савичев
|13
|Петрюс Бумаль
68′
|6
|Дмитрий Торбинский
25′46′
|88
|Павел Погребняк
|5
|Павел Комолов
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)