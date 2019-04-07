«Урал» обыграл «Енисей» в чемпионате России, уступая по ходу матча со счетом 0:2

Источник: РИА "Новости"

В составе «Урала» отличились Николай Димитров (72), Павел Погребняк (85) и Андрей Панюков (87). У «Енисея» голы забили Дмитрий Ятченко (21) и Александр Зотов (63). Свой предыдущий гол Погребняк забил почти год назад, когда 8 апреля 2018 года оформил дубль в гостевом матче с «Тосно» (2:2). В текущем чемпионате Погребняк провел шестую игру в составе «Урала».

Екатеринбургский клуб прервал семиматчевую серию без побед в текущем чемпионате России. Предыдущую победу подопечные Дмитрия Парфенова одержали 23 ноября минувшего года, обыграв в гостях московский «Локомотив» (2:1). Помимо этого, «Урал» продлил безвыигрышную серию «Енисея» до семи матчей, последний раз клуб из Красноярска одерживал победу в чемпионате России 24 ноября, выиграв на выезде у московского «Динамо» (2:1). Всего команды провели между собой 11 матчей во всех турнирах, шесть раз победу одержал «Урал», в одном матче выиграл «Енисей», еще четыре матча завершились ничейным результатом.

«Енисей» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей. «Урал» идет 11-м, имея в активе 26 очков.

В следующем матче «Урал» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Енисей» дома сыграет с «Уфой». Обе встречи пройдут 13 апреля.

Смотрите также: ЦСКА одержал победу над «Спартаком»