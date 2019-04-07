Дмитрий Аленичев: Возможно, я ошибся с заменами

Источник: РИА "Новости"

— Я всегда реагирую спокойно на забитые голы.

Поражение — наша вина, у нас были хорошие моменты для того, чтобы забить третий и четвертый гол, но не получилось реализовать хорошие моменты. Возможно, я ошибся с заменами.

— Уход Занева? Это его личное решение. Болельщики вывесили его футболку? Не видел этого, это их право. Как поражение ударит по психологии команды? Это покажет следующая игра, — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».