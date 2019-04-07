Дмитрий Аленичев: Возможно, я ошибся с заменами
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог поражения от «Урала» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата России.
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог поражения от «Урала» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата России.
— Я всегда реагирую спокойно на забитые голы.
Поражение — наша вина, у нас были хорошие моменты для того, чтобы забить третий и четвертый гол, но не получилось реализовать хорошие моменты. Возможно, я ошибся с заменами.
— Уход Занева? Это его личное решение. Болельщики вывесили его футболку? Не видел этого, это их право. Как поражение ударит по психологии команды? Это покажет следующая игра, — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В турнирной таблице чемпионата России «Урал» (26 очков) находится на 11-й позиции, «Енисей» (12) занимает последнее, 16-е место.
|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Аленичев
|Николай Димитров
|72′
|Дмитрий Ятченко
|21′
|Павел Погребняк(Андрей Панюков)
|85′
|Александр Зотов(Олег Данченко)
|63′
|Андрей Панюков(Отман Эль-Кабир)
|86′
|31
|Ярослав Годзюр
|1
|Юрий Нестеренко
|15
|Денис Кулаков
|3
|Дмитрий Ятченко
|27
|Михаил Меркулов
|2
|Валерий Кичин
|8
|Стефан Страндберг
13′
|13
|Алексей Грицаенко
|19
|Денис Поляков
|63
|Али Гаджибеков
|58
|Отман Эль-Кабир
|7
|Александр Зотов
|10
|Эрик Бикфалви
|48
|Александр Кутьин
|20
|Андрей Панюков
|23
|Бабакар Сарр
|17
|Николай Димитров
81′
|94
|Олег Данченко
83′84′
|21
|Марко Араторе
|77
|Михаил Костюков
90+2′
|44
|Андрей Егорычев
83′
|11
|Артур Саркисов
58′
|70
|Илья Жигулев
|17
|Константин Савичев
|13
|Петрюс Бумаль
68′
|6
|Дмитрий Торбинский
25′46′
|88
|Павел Погребняк
|5
|Павел Комолов
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)