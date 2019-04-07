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16:57 (мск), источник: Матч ТВ

Дмитрий Аленичев: Возможно, я ошибся с заменами

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог поражения от «Урала» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

— Я всегда реагирую спокойно на забитые голы.

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Поражение — наша вина, у нас были хорошие моменты для того, чтобы забить третий и четвертый гол, но не получилось реализовать хорошие моменты. Возможно, я ошибся с заменами.

— Уход Занева? Это его личное решение. Болельщики вывесили его футболку? Не видел этого, это их право. Как поражение ударит по психологии команды? Это покажет следующая игра, — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» (26 очков) находится на 11-й позиции, «Енисей» (12) занимает последнее, 16-е место.

Урал
3:2
Первый тайм: 0:1
Енисей
Футбол, Премьер-лига, Тур 227.04.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 11778 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновДмитрий Аленичев
Голы
Николай Димитров72′
Дмитрий Ятченко21′
Павел Погребняк(Андрей Панюков)85′
Александр Зотов(Олег Данченко)63′
Андрей Панюков(Отман Эль-Кабир)86′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Юрий Нестеренко
15Денис Кулаков
3Дмитрий Ятченко
27Михаил Меркулов
2Валерий Кичин
8Стефан Страндберг
13′
13Алексей Грицаенко
19Денис Поляков
63Али Гаджибеков
58Отман Эль-Кабир
7Александр Зотов
10Эрик Бикфалви
48Александр Кутьин
20Андрей Панюков
23Бабакар Сарр
17Николай Димитров
81′
94Олег Данченко
83′84′
21Марко Араторе
77Михаил Костюков
90+2′
44Андрей Егорычев
83′
11Артур Саркисов
58′
70Илья Жигулев
17Константин Савичев
13Петрюс Бумаль
68′
6Дмитрий Торбинский
25′46′
88Павел Погребняк
5Павел Комолов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты5
9Удары (всего)11
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
8Фолы17
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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