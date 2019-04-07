Азмун и Ракицкий — в старте «Зенита» на матч с «Локо»
«Зенит» объявил состав на матч 22-го тура
«Зенит» объявил состав на матч 22-го тура
С первых минут встречу начнет форвард Сердар Азмун и защитник Ярослав Ракицкий.
Состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотый.
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. «Локо» с 38 баллами располагается на 4-й строчке.