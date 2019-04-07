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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун и Ракицкий — в старте «Зенита» на матч с «Локо»

«Зенит» объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

С первых минут встречу начнет форвард Сердар Азмун и защитник Ярослав Ракицкий.

Состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотый.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. «Локо» с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

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