«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура Российской
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура Российской
В составе «Зенита» гол прямым ударом со штрафного забил защитник Ярослав Ракицкий (54-я минута), у «Локомотива» отличился Владислав Игнатьев (61). Ракицкий забил со штрафного удара во втором матче подряд, в прошлом туре он поразил ворота «Оренбурга» (3:1). В составе «Локомотива» следующий матч
«Локомотив» довел свою беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи), последний раз в рамках чемпионата России московский клуб проиграл 2 декабря «Спартаку» на выезде (1:2).
В турнирной таблице «Зенит» идет на первом месте, набрав 45 очков после 22 матчей и опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на четыре очка. «Локомотив» находится на четвертом месте, имея 39 очков. В следующем матче «Зенит» 14 апреля примет на своем поле махачкалинский «Анжи», а «Локомотив» 13 апреля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
|Юрий Семин
|Сергей Семак
|Владислав Игнатьев(Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук)
|61′
|Ярослав Ракицкий
|54′
|1
|Маринату Гильерме
|99
|Андрей Лунев
|20
|Владислав Игнатьев
|18
|Юрий Жирков
|14
|Ведран Чорлука
53′
|6
|Бранислав Иванович
|33
|Соломон Кверквелия
|44
|Ярослав Ракицкий
|59
|Алексей Миранчук
|25
|Вильмар Барриос
89′
|6
|Дмитрий Баринов
|27
|Магомед Оздоев
62′
|7
|Гжегож Крыховяк
|7
|Сердар Азмун
|11
|Антон Миранчук
82′
|22
|Артем Дзюба
|31
|Мачей Рыбус
79′84′
|19
|Игорь Смольников
46′
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Александр Анюков
|21
|Хвича Кварацхелия
39′46′
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
49′79′
|4
|Мануэл Фернандеш
|20
|Роберт Мак
|24
|Эдер
14′69′
|11
|Себастьян Дриусси
89′
|9
|Федор Смолов
|33
|Эрнани
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|5
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|20
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)