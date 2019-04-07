«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» гол прямым ударом со штрафного забил защитник Ярослав Ракицкий (54-я минута), у «Локомотива» отличился Владислав Игнатьев (61). Ракицкий забил со штрафного удара во втором матче подряд, в прошлом туре он поразил ворота «Оренбурга» (3:1). В составе «Локомотива» следующий матч из-за перебора желтых карточек пропустят Дмитрий Баринов, Ведран Чорлука и Антон Миранчук. Главный арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону показал восемь желтых карточек (футболистам «Локомотива» — пять, «Зенита» — три).

«Локомотив» довел свою беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи), последний раз в рамках чемпионата России московский клуб проиграл 2 декабря «Спартаку» на выезде (1:2).