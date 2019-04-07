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21:20 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» гол прямым ударом со штрафного забил защитник Ярослав Ракицкий (54-я минута), у «Локомотива» отличился Владислав Игнатьев (61). Ракицкий забил со штрафного удара во втором матче подряд, в прошлом туре он поразил ворота «Оренбурга» (3:1). В составе «Локомотива» следующий матч из-за перебора желтых карточек пропустят Дмитрий Баринов, Ведран Чорлука и Антон Миранчук. Главный арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону показал восемь желтых карточек (футболистам «Локомотива» — пять, «Зенита» — три).

«Локомотив» довел свою беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи), последний раз в рамках чемпионата России московский клуб проиграл 2 декабря «Спартаку» на выезде (1:2).

В турнирной таблице «Зенит» идет на первом месте, набрав 45 очков после 22 матчей и опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на четыре очка. «Локомотив» находится на четвертом месте, имея 39 очков. В следующем матче «Зенит» 14 апреля примет на своем поле махачкалинский «Анжи», а «Локомотив» 13 апреля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 227.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий СеминСергей Семак
Голы
Владислав Игнатьев(Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук)61′
Ярослав Ракицкий54′
Составы команд
1Маринату Гильерме
99Андрей Лунев
20Владислав Игнатьев
18Юрий Жирков
14Ведран Чорлука
53′
6Бранислав Иванович
33Соломон Кверквелия
44Ярослав Ракицкий
59Алексей Миранчук
25Вильмар Барриос
89′
6Дмитрий Баринов
27Магомед Оздоев
62′
7Гжегож Крыховяк
7Сердар Азмун
11Антон Миранчук
82′
22Артем Дзюба
31Мачей Рыбус
79′84′
19Игорь Смольников
46′
5Бенедикт Хеведес
2Александр Анюков
21Хвича Кварацхелия
39′46′
24Эмилиано Ариэль Ригони
49′79′
4Мануэл Фернандеш
20Роберт Мак
24Эдер
14′69′
11Себастьян Дриусси
89′
9Федор Смолов
33Эрнани
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
5Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
17Фолы20
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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