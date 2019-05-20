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20 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

«Рубин» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 20 мая, начало — в 19.00 по московскому времени.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовый состав «Рубина»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз.

Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. «Анжи» идет на последней строчке, набрав 20 баллов.

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