«Рубин» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
«Рубин» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт
«Рубин» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт
Стартовый состав «Рубина»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз.
Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.
«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. «Анжи» идет на последней строчке, набрав 20 баллов.