«Я очень силен физически»: что известно о новичке «Краснодара» Кайо
Краснодарский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним бразильским полузащитником «Санта-Клары». Рассказываем об игроке.
Краснодарский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним бразильским полузащитником «Санта-Клары». Рассказываем об игроке.
Кайо начинал карьеру в Бразилии в клубах «Ферровиария» и «Атлетико Паранаэнсе», из академии которого вышло немало успешных футболистов.
В Португалии полузащитник дебютировал в сезоне-2017/18, тогда «Санта-Клара» взяла игрока в аренду из «Ферровиарии». Спустя год клуб с Азорских островов решил заключить с ним полноценный контракт.
— Из игроков, которые выступают на моей позиции, больше всего обращаю внимание на Поля Погба и Яя Туре. Эти футболисты мне очень нравятся, — признавался Кайо в интервью клубной
В сезоне-2018/19 бразилец стал одним из незаменимых футболистов центра поля «Санта-Клары» (команда завершила сезон на десятом месте в чемпионате) и сыграл в 24 матчах. При этом Кайо
По сведениям португальских СМИ, сумма сделки с «Краснодаром» составила около 3 миллионов евро.
— Я очень силен физически. Хорошо играю в отборе, а также люблю подключаться к атакам, когда нужно помочь команде на чужой половине поля, — так презентовал себя Кайо при переходе в «Санта-Клару».
И не соврал. Именно эти качества опорный полузащитник показал на поле в завершившемся сезоне. Главная характеристика футболиста, помимо физической мощи, — умение отбирать мячи у соперника.
В феврале Кайо стал лучшим игроком «Санта-Клары» в победном матче с «Риу Аве» (2:1), собрав 3 выигранных верховых единоборства в обороне и 2 в нападении, 3 отбора, 8 перехватов, 4 выноса.
Бразилец хорошо показал себя и в матчах с грандами. В мартовской встрече со «Спортингом» (0:1) получил наивысшую оценку в команде наряду с вратарем. В апрельской игре с «Порту» (0:1) также стал одним из лучших в составе «Санта-Клары».
Мы попросили дать оценку Кайо президента ФК «Лейрия» Александра Толстикова.
— Чем хорош бразилец? Кайо ведь мало известен даже в Португалии.
— Этот чемпионат он провел очень сильно. Кайо — один из лучших опорных полузащитников сезона. У бразильца очень высокий индекс. Поэтому его «Краснодар» и заметил.
— Прямая замена Каборе? Или это разноплановые игроки?
— Они
— Каковы перспективы футболиста? Быстро ли он адаптируется и готов ли выходить в стартовом составе с нового сезона?
— Сложно сказать, сколько ему понадобится времени на адаптацию. Но, по моим ощущениям, это произойдет быстро. Насколько знаю, Кайо почти сразу вписался в коллектив «Санта-Клары». Первый сезон начинал потихоньку, но тогда ему всего 21 год был. Думаю, он быстро впишется в состав «Краснодара».
— Вы видели его матчи.
— Он все время держит определенную планку. Из грандов особенно хорошо сыграл с «Порту» («Санта-Клара» проиграла 0:1. — Прим. «СЭ»). Не видел лишь последнюю игру с «Бенфикой» (команда Кайо проиграла 1:4. — Прим. «СЭ»), сложно понять, что там произошло, но «Санта-Клара» игру провалила.