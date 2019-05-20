Все фигуранты по делу Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

Прокуратура также обжаловала приговор. При этом суд приговорил фигурантов дела к тем срокам, на которых настаивала в прениях гособвинитель Светлана Тарасова: по 1,5 года колонии общего режима братьям Александру и Кириллу Кокориным, по году и 5 месяцев Мамаеву и Александру Протасовицкому.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.