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20 мая, источник: Спорт РИА Новости

Все фигуранты по делу Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Пресненский суд Москвы в понедельник поступили жалобы на приговор от всех фигурантов дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Все фигуранты подали апелляционные жалобы», — сказал собеседник агентства.

Прокуратура также обжаловала приговор. При этом суд приговорил фигурантов дела к тем срокам, на которых настаивала в прениях гособвинитель Светлана Тарасова: по 1,5 года колонии общего режима братьям Александру и Кириллу Кокориным, по году и 5 месяцев Мамаеву и Александру Протасовицкому.

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Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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