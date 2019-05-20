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20 мая, источник: Газета.Ру

Адвокат рассказала о полумиллиардном гонораре Новосельцева

Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы жены защитника «Ростова» Ивана Новосельцева Катерины Кейру, заявила, что в один из месяцев футболист получил больше полумиллиарда рублей.

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Адвокат заявила, что встреча супругов не увенчалась успехом.

«Зато в нашем расположении после судебного запроса оказалась уникальная информация. Мы с удивлением обнаружили, что в один из месяцев гонорар Новольцева составлял больше полумиллиарда рублей. В прессе речь шла о куда меньших деньгах. Я, человек никак не сопричастный к футболу, с удивлением открываю для себя масштабы их гонораров», — цитирует Гордон Sport24.

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