«Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне. Рекорд по количеству ничейных результатов в одном сезоне чемпионата России принадлежит волгоградскому «Ротору» (1994) и подмосковному «Сатурну» (2006), у которых было по 16 ничьих.

«Анжи» не смог победить в матче РПЛ 11-й раз подряд. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 матчей. «Анжи» идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 21 очко после 29 встреч. Ранее махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.