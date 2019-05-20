«Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 20 мая. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской
ТАСС, 20 мая. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской
Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне. Рекорд по количеству ничейных результатов в одном сезоне чемпионата России принадлежит волгоградскому «Ротору» (1994) и подмосковному «Сатурну» (2006), у которых было по 16 ничьих.
«Анжи» не смог победить в матче РПЛ 11-й раз подряд. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.
«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 матчей. «Анжи» идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 21 очко после 29 встреч. Ранее махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
В заключительном туре 26 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Краснодаром», «Анжи» дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 26 мая.
|Курбан Бердыев
|Магомед Адиев
|21
|Егор Бабурин
|22
|Юрий Дюпин
|91
|Виталий Устинов
|18
|Апти Ахъядов
|69
|Данил Степанов
|3
|Игорь Удалый
|5
|Филип Уремович
90+4′
|4
|Антон Белов
|80
|Егор Сорокин
|28
|Павел Калошин
84′
|88
|Руслан Камболов
|99
|Камиль Закиров
|15
|Игорь Коновалов
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|18
|Павел Могилевец
|19
|Павел Долгов
|6
|Евгений Башкиров
|50
|Никита Чистяков
87′
|10
|Дмитрий Полоз
69′
|25
|Магомед Эльмурзаев
|9
|Роман Акбашев
|17
|Иван Иванченко
90′
|19
|Хорен Байрамян
62′
|8
|Шахбан Гайдаров
|65
|Артур Сагитов
|14
|Гамид Агаларов
68′
|9
|Андрес Понсе
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|2
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)