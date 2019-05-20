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20 мая, источник: ТАСС

«Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 мая. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Казань-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб 15-й раз сыграл вничью в текущем сезоне. Рекорд по количеству ничейных результатов в одном сезоне чемпионата России принадлежит волгоградскому «Ротору» (1994) и подмосковному «Сатурну» (2006), у которых было по 16 ничьих.

«Анжи» не смог победить в матче РПЛ 11-й раз подряд. Последний раз клуб из Махачкалы побеждал 1 марта, когда на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 29 матчей. «Анжи» идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 21 очко после 29 встреч. Ранее махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В заключительном туре 26 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Краснодаром», «Анжи» дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 26 мая.

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 2920.05.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Казань Арена, 5405 зрителей
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Курбан БердыевМагомед Адиев
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21Егор Бабурин
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91Виталий Устинов
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9Роман Акбашев
17Иван Иванченко
90′
19Хорен Байрамян
62′
8Шахбан Гайдаров
65Артур Сагитов
14Гамид Агаларов
68′
9Андрес Понсе
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
7Удары (всего)2
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины1
13Угловые3
7Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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