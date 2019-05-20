Курбан Бердыев: Было предложение из сборной России

Источник: РИА "Новости"

— «Анжи» неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы реализовали свои моменты, то игра бы раскрылась, — сказал Бердыев.

— Хотелось бы чтобы вы остались здесь, но если по каким-то причинам не получится, то хотелось бы, чтобы вы возглавили сборную. Как вы на это смотрите?

— Никак (улыбается).

— Вы не хотите возглавить сборную?

— Я же говорил, что было предложение из сборной. Я согласился, но выбрали Черчесова. Он хорошо работает. Справляется. Работать в сборной для каждого тренера — дело чести.