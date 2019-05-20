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20 мая, источник: Спорт-Экспресс

Курбан Бердыев: Было предложение из сборной России

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 29-го тура премьер-лиги с «Анжи» (0:0) и рассказал о предложении возглавить сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

— «Анжи» неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы реализовали свои моменты, то игра бы раскрылась, — сказал Бердыев.

— Хотелось бы чтобы вы остались здесь, но если по каким-то причинам не получится, то хотелось бы, чтобы вы возглавили сборную. Как вы на это смотрите?

Видео
Бердыев уйдет из «Рубина»?

— Никак (улыбается).

— Вы не хотите возглавить сборную?

— Я же говорил, что было предложение из сборной. Я согласился, но выбрали Черчесова. Он хорошо работает. Справляется. Работать в сборной для каждого тренера — дело чести.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 2920.05.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Казань Арена, 5405 зрителей
Главные тренеры
Курбан БердыевМагомед Адиев
Составы команд
21Егор Бабурин
22Юрий Дюпин
91Виталий Устинов
18Апти Ахъядов
69Данил Степанов
3Игорь Удалый
5Филип Уремович
90+4′
4Антон Белов
80Егор Сорокин
28Павел Калошин
84′
88Руслан Камболов
99Камиль Закиров
15Игорь Коновалов
29Гаэль Белла Ондуа
18Павел Могилевец
19Павел Долгов
6Евгений Башкиров
50Никита Чистяков
87′
10Дмитрий Полоз
69′
25Магомед Эльмурзаев
9Роман Акбашев
17Иван Иванченко
90′
19Хорен Байрамян
62′
8Шахбан Гайдаров
65Артур Сагитов
14Гамид Агаларов
68′
9Андрес Понсе
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
7Удары (всего)2
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины1
13Угловые3
7Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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