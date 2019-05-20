Курбан Бердыев: Было предложение из сборной России
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 29-го тура
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 29-го тура
— «Анжи» неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы реализовали свои моменты, то игра бы раскрылась, — сказал Бердыев.
— Хотелось бы чтобы вы остались здесь, но если по
— Никак (улыбается).
— Вы не хотите возглавить сборную?
— Я же говорил, что было предложение из сборной. Я согласился, но выбрали Черчесова. Он хорошо работает. Справляется. Работать в сборной для каждого тренера — дело чести.
«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
|Курбан Бердыев
|Магомед Адиев
|21
|Егор Бабурин
|22
|Юрий Дюпин
|91
|Виталий Устинов
|18
|Апти Ахъядов
|69
|Данил Степанов
|3
|Игорь Удалый
|5
|Филип Уремович
90+4′
|4
|Антон Белов
|80
|Егор Сорокин
|28
|Павел Калошин
84′
|88
|Руслан Камболов
|99
|Камиль Закиров
|15
|Игорь Коновалов
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|18
|Павел Могилевец
|19
|Павел Долгов
|6
|Евгений Башкиров
|50
|Никита Чистяков
87′
|10
|Дмитрий Полоз
69′
|25
|Магомед Эльмурзаев
|9
|Роман Акбашев
|17
|Иван Иванченко
90′
|19
|Хорен Байрамян
62′
|8
|Шахбан Гайдаров
|65
|Артур Сагитов
|14
|Гамид Агаларов
68′
|9
|Андрес Понсе
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|2
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)