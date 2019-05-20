Мусаев: Мамаев знал о возможных проблемах в случае скандальной ситуации

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«У меня были хорошие отношения с Мамаевым и, думаю, при встрече они не изменятся. Это не первый случай, было несколько эпизодов раньше. Он знал, что его ждут большие проблемы в случае еще одного инцидента. Ужасно, что он и [Александр] Кокорин в тюрьме, они этого не заслуживают того, что с ними сейчас происходит», — сказал Мусаев.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», где несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин получил удар в лицо.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева — к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина — к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Позднее защита футболистов обжаловала приговор.