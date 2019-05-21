Российскому футболисту провели уникальную операцию на колене
В петербургском Международном медицинском центре СОГАЗ прошла показательная операция на коленном суставе с участием немецкого ученого, ведущего
В петербургском Международном медицинском центре СОГАЗ прошла показательная операция на коленном суставе с участием немецкого ученого, ведущего
Уникальная операция, длившаяся полтора часа, сможет вернуть на поле футболиста, травма которого считалась раньше несовместимой со спортивной карьерой. Пациентом стал молодой нападающий клуба Российской
По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрия Савицкого, еще 40 лет назад спортсмен, порвавший переднюю крестообразную связку, был полностью потерян для большого спорта.
«В нашем случае в дополнение к этой травме у футболиста был порван мениск, что часто заканчивается его частичным удалением», — рассказал врач.
Однако благодаря высокой квалификации врачей мениск коленного сустава был сохранен, а поврежденные связки успешно реконструированы с помощью полусухожильной мышцы пациента и специальных фиксаторов.
Хирургическая работа велась с помощью малоинвазивного метода (артроскопии), который позволяет проводить манипуляции через небольшой прокол в колене. Это дает возможность ускорить заживление и снизить вероятность развития инфекции.
Принявший участие в операции специалист из Германии высоко оценил уровень российского медицинского центра и профессионализм врачей.