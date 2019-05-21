СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом ЦСКА Марио Фернандесом

По информации источника, руководство испанского клуба готово заплатить за 28-летнего защитника €30 млн. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до 30 июня 2022 года.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем чемпионате России футболист провел 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

В составе московского клуба Фернандес трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и серебряным призером турнира (2014/15, 2016/17, 2017/18). Фернандес также является обладателем Кубка России (2012/13) и трех Суперкубков (2013, 2014, 2018). Всего в его активе 16 матчей за сборную России. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Фернандес провел пять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.