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11:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом ЦСКА Марио Фернандесом

ТАСС, 21 мая. Испанский футбольный клуб «Атлетико» заинтересован в покупке защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Об этом во вторник сообщает испанский портал El Partidazo de COPE.

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По информации источника, руководство испанского клуба готово заплатить за 28-летнего защитника €30 млн. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до 30 июня 2022 года.

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Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА не получал запросов по поводу трансфера защитника.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем чемпионате России футболист провел 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

В составе московского клуба Фернандес трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и серебряным призером турнира (2014/15, 2016/17, 2017/18). Фернандес также является обладателем Кубка России (2012/13) и трех Суперкубков (2013, 2014, 2018). Всего в его активе 16 матчей за сборную России. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Фернандес провел пять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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