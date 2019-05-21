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11:45 (мск), источник: ТАСС

«Екатеринбург-Арену» планируется передать в собственность региона до конца 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Стадион «Екатеринбург-Арена» планируется передать из федеральной собственности в региональную до конца 2019 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета в законодательном собрании региона.

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«Мы сейчас в процедуре передачи. Я думаю, что до конца года мы эту передачу завершим. Это пока не наше имущество», — сказал он.

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Куйвашев добавил, что временное оборудование, которое использовалось во время чемпионата мира по футболу, будет распределено между муниципалитетами региона. Рядом со стадионом планируется разбить сквер.

Стадион был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу, сам объект был построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков. Планируется, что они будут демонтированы, тогда вместимость составит 25 тыс. человек. Стадион является домашним для ФК «Урал».

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