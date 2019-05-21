«Екатеринбург-Арену» планируется передать в собственность региона до конца 2019 года

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«Мы сейчас в процедуре передачи. Я думаю, что до конца года мы эту передачу завершим. Это пока не наше имущество», — сказал он.

Куйвашев добавил, что временное оборудование, которое использовалось во время чемпионата мира по футболу, будет распределено между муниципалитетами региона. Рядом со стадионом планируется разбить сквер.