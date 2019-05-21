Хацкевич входит в число возможных преемников Бердыева в «Рубине»
По информации «СЭ», белорусский тренер Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».
По информации «СЭ», белорусский тренер Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского «Рубина».
Вероятность того, что Бердыев не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас — около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика.
45-летний Хацкевич имеет в резюме работу главным тренером сборной Белоруссии. Последние два сезона он работал в киевском «Динамо» (в текущем сезона команда занимает второе место), сейчас контракт с клубом истек.