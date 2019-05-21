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18:36 (мск), источник: Sport24

«Спартак» опустился на 3-е место по посещаемости домашних матчей РПЛ

«Спартак» опустился на 3-е место по посещаемости домашних матчей РПЛ. По итогам этого сезона игры красно-белых в чемпионате России на стадионе «Открытие Арена» посетили в общей сложности 464 122 зрителей.

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Источник: Sport24

Этот показатель уступает не только посещаемости «Зенита» (673 587 зрителей), но и «Ростова» (465 513).

В прошлом сезоне «Зенит» тоже был лидером РПЛ по посещаемости домашних матчей, а «Спартак» занимал второе место.

Стоит отметить, что показатели «Спартака» по посещаемости домашних матчей РПЛ остались на уровне прошлого сезона. Тогда общее количество зрителей на «Открытие Арене» составило 452 836 зрителей.

А вот «Ростов» серьезно прибавил — 465 513 зрителей в этом сезоне против 190 947 в прошлом.

Последний раз «Спартак» занимал в РПЛ 1-е место по посещаемости домашних матчей в чемпионском сезоне-2016/17 — 491 404 зрителя.

Статистика посещаемости домашних матчей в РПЛ-2018/19 за тур до конца сезона:

«Зенит» — 673 587"Ростов — 465 513"Спартак — 464 122"Краснодар — 343 102"Крылья Советов — 287 725ЦСКА — 267 279"Урал — 238 301"Локомотив — 208 251"Арсенал — 169 009"Ахмат — 148 815"Рубин — 146 406"Енисей — 115 928"Уфа — 115 209"Динамо — 103 346"Оренбург — 67 002 «Анжи» — 56 248.

В последнем туре этого сезона РПЛ состоятся следующие матчи: ЦСКА — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Ростов», «Зенит» — «Енисей», «Динамо» — «Арсенал», «Краснодар» — «Рубин», «Анжи» — «Урал», «Локомотив» — «Уфа», «Оренбург» — «Спартак».

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