«Спартак» опустился на 3-е место по посещаемости домашних матчей РПЛ
«Спартак» опустился на 3-е место по посещаемости домашних матчей РПЛ. По итогам этого сезона игры
«Спартак» опустился на 3-е место по посещаемости домашних матчей РПЛ. По итогам этого сезона игры
Этот показатель уступает не только посещаемости «Зенита» (673 587 зрителей), но и «Ростова» (465 513).
В прошлом сезоне «Зенит» тоже был лидером РПЛ по посещаемости домашних матчей, а «Спартак» занимал второе место.
Стоит отметить, что показатели «Спартака» по посещаемости домашних матчей РПЛ остались на уровне прошлого сезона. Тогда общее количество зрителей на «Открытие Арене» составило 452 836 зрителей.
А вот «Ростов» серьезно прибавил — 465 513 зрителей в этом сезоне против 190 947 в прошлом.
Последний раз «Спартак» занимал в РПЛ 1-е место по посещаемости домашних матчей в чемпионском сезоне-2016/17 — 491 404 зрителя.
Статистика посещаемости домашних матчей в РПЛ-2018/19 за тур до конца сезона:
«Зенит» — 673 587"Ростов — 465 513"Спартак — 464 122"Краснодар — 343 102"Крылья Советов — 287 725ЦСКА — 267 279"Урал — 238 301"Локомотив — 208 251"Арсенал — 169 009"Ахмат — 148 815"Рубин — 146 406"Енисей — 115 928"Уфа — 115 209"Динамо — 103 346"Оренбург — 67 002 «Анжи» — 56 248.
В последнем туре этого сезона РПЛ состоятся следующие матчи: ЦСКА — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Ростов», «Зенит» — «Енисей», «Динамо» — «Арсенал», «Краснодар» — «Рубин», «Анжи» — «Урал», «Локомотив» — «Уфа», «Оренбург» — «Спартак».