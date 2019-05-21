Суд признал долг «Тосно» перед Мухаметшиным на 4,5 миллиона рублей

Источник: Спорт РИА Новости

«В ответ на ходатайство Мухаметшина Рустема Наилевича… включить требование в реестр требований кредиторов», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие», где пока не опубликован текст судебного акта.

Ранее сообщалось, что Мухаметшин, который выступал за «Тосно» с 2015 по 2018 годы, просил суд признать задолженность футбольного клуба перед ним на сумму 4,581 миллиона рублей.

Арбитраж в мае также удовлетворил заявления петербургского «Зенита» о включении долга на общую сумму 4,3 миллиона рублей в реестр требований кредиторов АНО «Футбольный клуб «Тосно».

Согласно материалам дела, в настоящее время суд, в частности, также включил в реестр требований кредиторов «Тосно» долг перед спортивным комплексом «Петровский» в размере около 12 миллионов рублей, а также задолженность перед Центром долевого строительства на сумму около 30 миллионов рублей и компанией «Анэкс-Финанс» на 50 миллионов рублей. Также признано обоснованным требование управления ФНС России по Ленинградской области в размере 7,9 миллионов рублей основного долга по налоговым платежам, 6,5 миллионов рублей пеней и 5,3 миллионов рублей штрафа. Отдельно учтена и задолженность перед областным управлением ФНС в размере 41,1 миллиона рублей, включая долг по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Арбитраж Петербурга в декабре по собственному заявлению футбольного клуба «Тосно» признал его банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Банкротство проходит по упрощенной процедуре, поскольку ранее единственный учредитель клуба ООО «Форт Групп Менеджмент» принял решение о ликвидации ФК «Тосно».

На момент введения конкурсного производства общая сумма задолженности «Тосно» по денежным обязательствам и обязательным платежам превышала 503 миллиона рублей, в том числе долги по зарплате перед футболистами и административным персоналом составляли около 78 миллионов рублей, по обязательным платежам — около 49 миллионов рублей.