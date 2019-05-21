Как предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов

Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. За тур до финиша чемпионата России команда Мурада Мусаева гарантировала себе как минимум третье место, дающее право принять участие в отборочной стадии главного еврокубка. Краснодарский клуб выложил победное фото из раздевалки в Туле — историческое!

Можно порадоваться за «быков», но мы-то знаем, что настоящая Лига чемпионов — с крупными призовыми и матчами против топовых соперников — начинается с группового этапа. Пробиться туда через обновлённую квалификацию крайне трудно. Например, «Спартак» в прошлом году не смог. Бронзовый призёр чемпионата России проиграл греческому ПАОКу, а тот в свою очередь уступил дорогу «Бенфике». Как ни жаль, велики шансы, начав сезон в Лиге чемпионов, продолжить его осенью в Лиге Европы.

Команде Мусаева нужно второе место, за которое она борется с «Локомотивом». При равенстве очков экс-чемпион опережает конкурента по личным встречам. Самое обидное для краснодарцев, что перевешивает правило выездного гола. На своём поле «быки» победили со счётом 2:1, а в Москве проиграли — 0:1. Хуже того, домашняя победа «железнодорожников» получилась скандальной: судья Михаил Вилков поставил спорный пенальти после попадания мяча в руку Шарля Каборе.

«По факту Вилков, конечно, ошибся, — признал руководитель департамента судейства РПЛ Александр Егоров. — Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить её вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот, и тут рука… И всё это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку — не от бедра, — то следовало продолжить игру. Хочу ещё раз подчеркнуть, что момент реально сложный. Хотя, конечно, оценка будет отрицательной. Мне понятна природа этой ошибки — я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное».

Парадокс ситуации в том, что считать очные встречи предложил перед прошлым сезоном как раз «Краснодар». Ранее при равенстве очков выше оказывался тот, кто одержал больше побед в чемпионате. Команды Мусаева и Сёмина выиграли одинаковое количество матчей — по 15. А вот в АПЛ при равенстве очков смотрят, прежде всего, на разницу забитых и пропущенных мячей. Вот это и должны были предложить в «Краснодаре»! У «быков» разница сейчас лучше: +31 против +16.

«Задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. “Краснодар” выступил с предложением, чтобы при равенстве очков выше была команда по личным встречам, а не по количеству побед. Клубы поддержали это», — рассказал в мае 2017-го глава РПЛ Сергей Прядкин.

Вообще считать очные встречи на дистанции длинною в 30 туров — сомнительная затея. Она даёт разве что ощущение превосходства над конкурентом. Но почему должны обесцениваться результаты 28 матчей на фоне двух остальных? Теоретически команда «К» могла успешнее сыграть с чемпионом страны, чем команда «Л», что в большей степени подтверждало бы её готовность к Лиге чемпионов. Тем не менее команда «Л» оказывается выше из-за личных встреч с «К».

Более того, нынешний регламент просто вредит интриге чемпионата. Предположим, после 29 туров «Локомотив» опережал бы «Краснодар» на три очка. При учёте личных встреч это означало бы, что «железнодорожники» в любом случае финишируют вторыми. Допустим, в последнем туре команда Юрия Сёмина играет с борющимся за выживание или решающим какие-то другие важные задачи противником. Не имея турнирной мотивации, «Локомотив» ставит второй состав — и со спокойной совестью проигрывает. Кто-то получает три очка, которые вряд ли бы взял у основы «железнодорожников». Его конкуренты в гневе и намекают на нечестную борьбу.