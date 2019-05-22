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21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Краснодар» заинтересовался полузащитником голландского «Зволле»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику голландского «ПЕК Зволле» Юнесу Намли, сообщает Voetbal International.

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«(Переход в “Краснодар”) станет большим шагом вперед для Юнеса. Сейчас этот клуб занимает третье место в чемпионате России, он отобрался в Лигу чемпионов», — сказал агент игрока Ревьен Канхай.

Как отмечает издание, ранее 24-летним датским хавбеком интересовались голландские «Аякс» и «Фейенорд».

Намли выступает за «ПЕК Зволле» с 2017 года, ранее он защищал цвета другой команды из чемпионата Нидерландов — «Херенвена». В текущем сезоне Намли провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил четыре гола.

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