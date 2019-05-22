СМИ: «Краснодар» заинтересовался полузащитником голландского «Зволле»

«(Переход в “Краснодар” ) станет большим шагом вперед для Юнеса. Сейчас этот клуб занимает третье место в чемпионате России, он отобрался в Лигу чемпионов», — сказал агент игрока Ревьен Канхай.

Намли выступает за «ПЕК Зволле» с 2017 года, ранее он защищал цвета другой команды из чемпионата Нидерландов — «Херенвена». В текущем сезоне Намли провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил четыре гола.