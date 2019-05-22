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11:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 22 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба РПЛ.

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РПЛ проводит в социальной сети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Чалов стал автором единственного гола в домашнем матче против грозненского «Ахмата» (1:0), реализовав пенальти. Этот гол стал 13-м для нападающего в сезоне. За тур до окончания турнира он единолично возглавил гонку бомбардиров в РПЛ. За 21-летнего футболиста проголосовало 49,42% зрителей (6 860 человек).

Второе место в голосовании занял полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (15,42%), третьим стал парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (10,88%). Миранчук оформил дубль в гостевом матче против екатеринбургского «Урала» (2:2). Мельгарехо забил победный мяч в выездной игре против самарских «Крыльев Советов» (2:1).

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