Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги

РПЛ проводит в социальной сети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Чалов стал автором единственного гола в домашнем матче против грозненского «Ахмата» (1:0), реализовав пенальти. Этот гол стал 13-м для нападающего в сезоне. За тур до окончания турнира он единолично возглавил гонку бомбардиров в РПЛ. За 21-летнего футболиста проголосовало 49,42% зрителей (6 860 человек).