Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской премьер-лиги
ТАСС, 22 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской
ТАСС, 22 мая. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура Российской
РПЛ проводит в социальной сети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Чалов стал автором единственного гола в домашнем матче против грозненского «Ахмата» (1:0), реализовав пенальти. Этот гол стал 13-м для нападающего в сезоне. За тур до окончания турнира он единолично возглавил гонку бомбардиров в РПЛ. За 21-летнего футболиста проголосовало 49,42% зрителей (6 860 человек).
Второе место в голосовании занял полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (15,42%), третьим стал парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (10,88%). Миранчук оформил дубль в гостевом матче против екатеринбургского «Урала» (2:2). Мельгарехо забил победный мяч в выездной игре против самарских «Крыльев Советов» (2:1).