Названа сумма зарплат персонала и футболистов «Зенита» за год
За год
За год
Для сравнения автор поста приводит годовой бюджет грозненского «Ахмата», равный двум миллиардам рублей. Отмечается, что с прошлого года финансирование петербургского клуба выросло почти на полтора миллиарда. Спонсором клуба является компания «Газпром».
В составе «Зенита» выступает самый высокооплачиваемый футболист Российской
До его трансфера лидером чемпионата по зарплате был также игрок «Зенита» — Леандро Паредес (его зарплата оценивалась в пять миллионов евро в год). Зимой 2019-го он перешел в «Пари Сен-Жермен».
«Зенит» досрочно обеспечил себе золотые медали РПЛ. 4 мая команда Сергея Семака сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и стала недосягаема для преследователей. «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России.