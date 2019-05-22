«Краснодар» подписал контракт с 24-летним датским футболистом

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года. В июне этого года он приступит к подготовке к следующему сезону в составе «Краснодара».

Футболист выступал за голландский «Херенвен» с 2014 по 2017 год. В «ПЕК Зволле» Намли перешел в статусе свободного агента и выступал в команде с 2017 по 2019 год. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах в чемпионате Голландии, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Всего за клуб он провел 72 встречи, в которых отметился 11 голами и 18 передачами.