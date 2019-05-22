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15:29 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» подписал контракт с 24-летним датским футболистом

ТАСС, 22 мая. Датский полузащитник голландского футбольного клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли подписал контракт с российским «Краснодаром». Об этом в среду сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

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Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года. В июне этого года он приступит к подготовке к следующему сезону в составе «Краснодара».

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Футболист выступал за голландский «Херенвен» с 2014 по 2017 год. В «ПЕК Зволле» Намли перешел в статусе свободного агента и выступал в команде с 2017 по 2019 год. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах в чемпионате Голландии, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Всего за клуб он провел 72 встречи, в которых отметился 11 голами и 18 передачами.

Намли станет вторым представителем Дании в российских клубах. Первым датским футболистом в чемпионатах России стал Микаэль Лумб, проведший три матча в составе «Зенита» в сезонах-2010 и 2012/13.

«Краснодар» в нынешнем сезоне занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В последнем туре клуб дома сыграет против казанского «Рубина». Встреча состоится 26 мая.

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