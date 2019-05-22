Мусаев: Сделаем все, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в следующем сезоне

«Я не могу вам пообещать, что мы станем чемпионами в следующем сезоне, но приложим все усилия для достижения этой цели», — сказал Мусаев на встрече с болельщиками.

После 29 туров «Краснодар» занимает третье место в чемпионате России в сезоне-2018/19 с 53 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Отвечая на вопрос о летних трансферах, старший тренер «быков» заявил, что в летнее межсезонье команда усилится тремя игроками.

«Мы ожидаем три трансфера в летнее межсезонье. (Люк) Де Йонг? Я не могу комментировать трансферы, пока они не состоялись. Что касается воспитанников академии, то мы на них рассчитываем. Как только они будут готовы, мы поведем их к основном составу. Это не будет сделано искусственно. Как выиграют конкуренцию, так и появятся в основе», — резюмировал Мусаев.